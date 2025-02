Rakvere Teatri juhina jätkab Velvo Väli

Velvo Väli on Rakvere Teatris töötanud näitlejana aastatel 1996–2013 ja alates 2013. aastast on ta ametis teatrijuhina.

"Velvo Välil on pikaajaline kogemus Rakvere Teatris nii näitleja kui juhi rollis, lisaks väga hea kogu Eesti teatrimaastiku tunnetus. Samuti on tal selge visioon, millised on lähiaastatel teatri peamised sõlmküsimused ning milliseid võimalikke lahendusi nende sõlmede lahtiharutamiseks kasutada," sõnas nõukogu esimees Katre Väli.

Väli sõnul on sihtasutus Rakvere Teatrimaja kasvanud aastatega mitmekülgseks kultuurikompleksiks.

"Selle süda on Rakvere Teater, mille etendusi sõidetakse vaatama Rakverre, kuid sama oluline on teatri kohalolu külalisetendustega kõikjal üle Eesti. Lähiaastate jätkuva arengu kõrval ei saa eesmärgiks olla muu kui publikut kõnetav repertuaar ning tänases keerulises majandusolukorras tasakaalu leidmine inimeste ning numbrite vahel," ütles teatrijuht.