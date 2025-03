Rokk- ja bluusansambel South of Savoy avaldas debüütalbumi

2022. aastast Tallinnas tegutseva ansambli esimene album sündis bändi enda sõnul armastusest, sõprusest ja ühisest kirest rock'n'roll'i vastu. Albumil kõlavad lood on live-salvestused, millega soovitakse avaldada austust just analoogsemale muusikasalvestamisele.

"Meie armastatud linna keskaegsete müüride vahel sündinud ja Kalamaja südames terviklikuks saanud plaat on nautimiseks valmis - rock'n'roll, 70-ndate psühhedeelia, võimsad ballaadid ja kaasaegne bluus, mida pakume uhkusega," sõnas bänd.

Ansamblisse kuuluvad vokalist Krista Tiitinen, kitarristid Oskar Malleus ja August Skjoldby, bassimängija Jaan Jaanson ning trummar Jeremia Kangas. Bändi juured tulevad korraga nii Soomest kui Eestist ning inspiratsiooni saavad nad mõlema riigi soodest, metsadest, rabadest ja järvedest.

Enne plaadi ilmumist avaldas bänd ka kolm singlit – "New Used Car", "Love The Feeling" ja "Better Days".