Eero Epner: Olev Subbi ankurdab ennast mineviku külge

Näituse kuratori Eero Epneri sõnul on ERM-is olev näitus läbi aegade kõige mahukam näitus kunstniku töödest, kus on lisaks muuseumides näidatud töödele ka neid, mis pole varem publikuni jõudnud. Näiteks varaseid Siberis valminud töid, mis pärinevad tema pärijate kogudest. Samuti on näitusel maal, mis on pikalt välismaal olnud ja nüüd tagasi Eestisse jõudnud.

"See maal jõudis Eestisse tagasi pärast pea 50 aastast eemalolekut alles mõned aastad tagasi. Siin maalil on mitu Subbile väga iseloomulikku momenti. See on aktimaal ja ka mitmed esemed, kus ta töötab mälu või mälufragmentidega – alates toolist, kus modell istub, mida ta korduvalt kujutab ja viitab ka tagasi minevikku, või lillekimp all paremas nurgas harmoonia või idülli sümbol," rääkis Epner.

Tuues tänases kontekstis kogu kunstniku looming vaatajate ette, on Epneri sõnul võimalikud ka uued tõlgendused Subbi töödele.

"On hakatud rääkima asjadest, millest nõukogude ajal näiteks ei saanud rääkida ja Olev Subbi puhul on üheks selliseks mõisteks minu arvates minevikuga sidumine. See tähendab, et Olev Subbi, nii maalide süžeedes kui ka teostuse poolest, kogu aeg ankurdab ennast mineviku külge. Ehk autor, kes kogu aeg pöördub minevikku, mitte ei vaata seda uhket nõukogude olevikku. Nendest aspektidest ei olnud võimalik omal ajal rääkida," selgitas Epner.

Eero Epneri sõnul eristus Subbi looming nii maalimistehnika, vormikäsitluse, elujaatava hoiaku kui ka talle ainuomase, ideaali otsiva konteksti poolest, samuti oli ta viljakas aktimaalija.

"Olev Subbi tähtsust eesti maalikunsti ajaloos võib erinevatel skaaladel vaadata. Üks nendest on värvikasutus, see oli tema jaoks kõige olulisem. Seal ta jätkab Pallase maalikooli traditsioone ja mulle tundub, et on mingid arengud, harmooniaotsingud värvide vahel. Ei saa öelda, et tipuni, aga ta viis need teatud punkti, kust edasi oli erinevatel kunstnikel päris raske liikuda," lisas Epner.

Näitus jääb avatuks 12. oktoobrini.

Klassikaraadio eetris kõlas ka Olev Subbi sünniaastapäeva puhul valminud saade, milles kõneletakse Subbi elust alates tema lapsepõlvest Puhja suurtalus ja asumisaastatest Siberis kuni kunstiõpinguteni ning läbilöömiseni kunstnikuna. Saatjaks lakkamatu püüdlus kunsti ja täiuse poole.