Loomerühmitus Ajuokse avas Tartu aparaaditehases kogukonnagalerii Kett

Ajuokse kogukond koondab endas alternatiivseid loomeinimesi sealhulgas nii tätoveerijaid, tänavakunstnikke, lowbrow-kunstnikke ja ka eksperimentaalmuusikuid. Kuna võimalusi oma tööde presenteerimiseks on kogukonnal vähe, otsustatigi Tartus aparaaditehases oma galerii avada.

"Kõige rohkem oleme me praegu koostööd teinud Läti, Leedu ja Soome kunstnikega, ka kunstnikega Ukrainast, aga tahaks ka põhjamaadesse rohkem laieneda. Nii palju, kui me oleme nendega koostööd teinud, siis on näha, et selliseid pindu on tegelikult vähe kogu regioonis, mitte ainult Eestis," tõdes Ajuokse kogukonna ja galerii asutaja Stina Leek.

Lisaks alternatiivse kunsti tutvustamisele püüab galerii tuua ka uusi inimesi kunsti juurde.

"Kuna me võtame ennast natukene huumoriga ja see on selline kunst, mis on loodetavasti mingis mõttes natukene ligipääsetavam ja inimesed julgevad seda loomingut tarbida, siis loodetavasti saame olla väike samm enne järgmise kunstiasutusteni jõudmist," rääkis Leek.

Galerii esimene näitus visualiseerib kogukonna olemust läbi eri riikide kunstnike loomingu. Mis täpselt kogukonnale iseloomulik on, selgitatakse vaatajale esialgu visuaalses keeles. Tänavakunstnik Kairolt on näitusesaali jõudnud inimsuhetest rääkiv töö.

"Tänapäeva linna üksindus on hästi suur probleem ja hästi paljude inimeste suhted ei tööta hästi. Minu ringkonnas on inimesi, kes on selle kuidagi komplekteerimise teel ära häkkinud. Ülilahe on leida inimesi, kes jagavad oma vajadusi mitme inimese vahel laial. Ma nägin üht sellist videot, mille kompositsioon mind rabas ja siis ma kasutasin seda ideed baasiks, kuidas inimesed tänapäeval suhteid leiutavad nii, et need töötaks, kuigi maailm samal ajal ümber põleb," rääkis Kairo.