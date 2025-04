HBO avalikustas esimesed "Harry Potteri" telesarja osatäitjad

28 aastat pärast J. K. Rowlingu esimese raamatu "Harry Potter ja tarkade kivi" ilmumist aastal 1997 ning 14 aastat pärast Harry Potteri filmiseeria viimase ehk kaheksanda filmi "Harry Potter ja surmavägised: osa 2" kinodesse jõudmist aastal 2011 võtab HBO hoogu, et võluripoisi lugu sarjaformaadis uue põlvkonna ette tuua.

Nädala alguses tegi HBO avalikuks esimesed näitlejad, kes sarjas üles astuvad. Sigatüüka võlurikooli direktori, Albus Dumbledore'i rolli hakkab täitma John Lithgow, professor Minerva McGonagalli rolli Janet McTeer, Severus Snape'iks saab Paapa Essiedu ning pool-hiiglasest Sigatüüka metsavahi Rubeus Hagridi rollis näeme Nick Frosti.

Lisaks kinnitati osatäitjate hulka Luke Thallon, kellest saab esimeses filmis ja raamatus tegutsenud õpetaja Quirrell, ning Paul Whitehouse, kes haarab Sigatüüka majavalvuri Argus Filchi rolli.

Kolme peategelase Harry Potteri, Hermione Grangeri ja Ron Weasley osatäitjaid veel teada ei ole. Osatäitjate leidmiseks korraldatud konkursil Iirimaal ja Ühendkuningriikides osales 32 000 last, kelle prooviesinemiste lindistustega Gardiner ja Mylod aasta lõpus tutvuma hakkasid. Samuti ei ole veel teada, kes haarab peamise pahalase lord Voldemordi rolli.

Sarja produtsent on Francesca Gardiner ja režissöör Mark Mylod, kes on mõlemad seotud HBO hittsarjaga "Succession". Igast raamatust valmib üks hooaeg. Mylod ja Gardiner tõid välja, et sarjaformaat lubab raamatust loetut ja filmidest nähtut laiendada ning loodavad tegelastesse sügavamale süübida ja tutvustada Sigatüüka tegelasi, kes filmides ekraaniaega ei saanud.

Tegevprodutsendina töötab sarja juures ka võlumaailma looja J. K. Rowling, kes on avalike sõnavõttudega transsooliste ja mitte-binaarsete inimeste vastu liitnud Harry Potteri maailma, raamatud, filmid ja mängud identiteedipoliitikaga.

Sarja hakatakse filmima 2025. aasta suvel Leavesdenis, Kagu-Inglismaal. Vaatajateni soovitakse sari tuua 2026. aastal.