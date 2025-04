Mandoterror avaldas teise albumi "Nõiajaht"

"Uuele plaadile sai talletatud mandoliini proovile panek keset pankrannikulikult rusuvat rütmigruppi," sõnas bändi liige Peeter Priks.

Inspiratsiooni on bänd saanud rahvapärimusest. "Paljud meie tekstid on raamatust "Vana kannel – Eesti raamat", mis on paksem kui piibel, aga targem kui entsüklopeedia," lisas Priks.

Albumil teevad kaasa ka Untsakad ja kõlab uusversioon Untsakate loost "7 meest pandi sadamas pokri". "Uut albumit tehes tuli kohe alguses idee teha lugu koos Untsakatega. Olles ise õppinud ühe untsaka, Jaanus Põlderi juures mandoliini pool oma elu, siis tundus see kohe hea idee," selgitas Mandoterrori laulja ja kitarrist Kristjan Kuusmik