Siiri Sisask uuest albumist: kuulajaid võib üllatada selle värvide kõla

Album kannab pealkirja "Kiri Kiri Hai" ning nimilugu on kirjutatud Sisaski enda välja mõeldud keeles. "See lugu räägib nendest asjadest, milleks ei leiagi võib-olla sõnu. Meil on kõigil elus selliseid olukordi, kus jääd lihtsalt sõnatuks. Kas midagi on nii ilusat või on juhtunud midagi, et sa ei tahagi seda sõnadesse panna. See ongi selle tunde või emotsiooni lühikokkuvõte," selgitas laulja.

"Või siis need lood, mida kõik inimesed räägivad. Kipume mustrites korduma ja räägime enam-vähem samu mustreid pidi, mida teised. Keegi midagi räägib, jaatame või eitame järgi, ja see on selline looming, kus ma saan öelda originaalkeeles seda, mida ma ümbruses tajun või näen," lisas Sisask.

Nii albumil kui lavalaudadel tegutseb Sisask koos ansambliga Rühm, kuhu kuuluvad Indrek Tetsmann, Tõnis Türi ja Tõnis Leemets.

Viimasel ajal on Sisask andnud kontserte pigem oma kodukohas, aga uue albumi esitlustega jõuab ka suurematesse kontsertsaalidesse. "Mul on praegu saanud selline seltskond muusikuid kokku, et naudin nendega ükskõik kus esinemist. Mul on nii hea meel, et oleme selle plaadi valmis saanud ja on saame veel esinemist. Naudime seda muusikat ja seltskonda," tõdes Sisask.

Värskel albumil kõlav muusika on aga Sisaski enda kirjutatud. "Mul on üldiselt kõikidel plaatidel minu enda loodud muusika, aga siia on sattunud see pingevabadus, et oleme Rühma liikmetega juba vanast ajast tuttavad," ütles Sisask.

Plaadil on Sisask saanud inspiratsiooni muuhulgas Eesti rahvalauludest. Näiteks viisistas Sisask rahvalaulu "Tülevere metsas". "Ma imestan, et sellele luuletusele ei ole veel muusikat loodud, vähemalt mina ei ole kuulnud. Lühike ja hästi mõnus tekst, mis on ka täna hästi aktuaalne," selgitas muusik.

"Mulle endale meeldib plaadi pealt kõige pikem lugu, mida ma ei tea, kas kunagi kuskil eetris saabki mängida. See kannab nime "Mööduja", mis on mitmekihiline pala, mida ma soovitaksin kuulata kõrvaklappidega. Sealt tulevad välja peened nüansid ja maastikud," lisas ta.

"Kes teab mu eelmisi plaate, neile on kindlasti üllatuseks see värvide kõla ja tihe läbipõimumus. See ongi läbiv noot, et albumile on varasemaga võrreldes tekkinud teistsugune kõla."

Plaadikaanel võib näha röntgenfotot Siiri Sisaski peast. "See nagu väljendaks seda sisemaailma. Selle plaadi sisu võibki olla inimese sisemine loodus. Minu jaoks see ei ole läbivalgustatud meditsiiniline pilt, vaid loodus, mis me oleme. Ega keegi ei erine väga selle sisemuse poolest. Võib-olla kellelgi on see väikeaju, puuleht, mis kuklas on, natukene teise mustriga, aga üldiselt me oleme ikkagi sarnased ja võib-olla sarnasemad kui me ise arvame," rääkis Sisask.