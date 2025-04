Kunstnike liidu presidendiks kandideerib ainsana Maarin Ektermann

Presidendi kohale kandideerib kunstiteadlane ja kuraator Maarin Ektermann ning asepresidendiks ruumiuurija ja sisearhitekt Tüüne-Kristin Vaikla.

Mõlemad lubavad värske pilguga vaadata üle seni tehtu ning otsida uusi võimalusi kunstnike huvide eest seismisel. Samuti leiavad mõlemad, et kunstnike hääl võiks ühiskonnas senisest veelgi tugevamalt kõlada.

"Üks on seniste teenuste ja võimaluste ülevaatamine ja parandamine ning juba mainitud värskendamine. Samas on oluline kultuuripoliitika ja laiemalt huvikaitse protsessidega jätkamine. Liit on selles osas eriti viimastel aastatel väga tugevaid jõupingutusi teinud. Meie ülesanne on koos teiste loomeliitude ja kunstivaldkonna organisatsioonidega nügida edasi poliitika kujundamise protsesse, olla hea ja konstruktiivne partner riigile, kultuuriministeeriumile, kultuurkapitalile, kohalikele omavalitsustele," lausus Ektermann.

"Kui lugeda visiooni, mis see kolme aasta nägemus on, siis see on kokku pandud kunstnike ootustest ja alaliitude mõnusatest kohtumistest. Kunstnikud on üks väga aktiivne seltskond ja mind huvitab väga, kuidas luua dialoogi erinevate loomeliitude ja valdkondade vahel, sõltumata meediumitest, sõltumata põlvkondlikest erinevustest. Minu jaoks on maailm üks suur tervik, sünergia leidmine on ülioluline ja tundub, et siiani on meil läinud sellega väga tempokalt," sõnas Vaikla.