X!

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

Kunst
Foto: Airika Harrik/ERR
Kunst

Eesti kunstnike liit püüab petturite tekitatud eelarveauku lappida esialgu omatulust ning on valmis vajadusel müüma ka liidule kuuluvat vara. Liidu presidendi Maarin Ektermanni sõnul proovitakse esmajärjekorras ikkagi ise hakkama saada, mitte ei hakata lisatoetust paluma.

Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann kinnitas, et maikuus saavad kõik kulud veel kaetud ja palgad makstud, kuid edasi läheb keerulisemaks. "Esmased vahendid on meil olemas, kedagi kohe koondama ei pea, oma kohustused peame täitma kunstnike ees," sõnas ta ja lisas, et ükski näitus ära ei jää. "Tegevused toimuvad edasi, aga pikemas perspektiivis peame hakkama midagi oma varadest realiseerima."

Kunstnike liidule kuulub mitmeid hooneid, ateljee- ja galeriipindu Tallinna kesk- ja vanalinnas, samuti hinnaline kunstikogu. "Meie üüritulud tulevad jooksvalt peale, omavahendid tilguvad ka juurde, aga peame ära ära hindama, mis meil on kuu kaupa täpselt need kohustused ja kulud ning mis on jooksvad tulud," selgitas ta.

Kultuuriministeerium on käesoleval aastal toetanud Kunstnike Liitu ligemale miljoni euroga, Ektermann rõhutas, et riigilt lisatoetust paluda ei ole kavas. "See on olnud maksumaksja raha, mis on meile eraldatud ehk esmajärjekorras proovime ise hakkama saada."

Kunstnike Liidu president on kutsunud kokku kriisikomisjoni, kus ekspertide abiga pannakse kokku lähikuude tegevus-plaan. Kultuuriministeeriumi siseauditi juht Krista Nelson kinnitas, et nad osalevad kriisikomisjoni töös. "Abistame nõuannetega finantskontrolli süsteemi ja infoturbe valdkonnas."

Kunstnike Liidu liikmetel soovitab Ektermann olla eriti valvas, et mitte omakorda kurjategijate ohvriks langeda. "Me teeme oma liikmetele ka põhjalikku teavitust, aga sõnum on see, et mul on väga kahju, et selline asi võimalikuks sai."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19.05

New Yorgi Eesti Majas toimuv rahvusvaheline kunstimess Esther lõpetab senisel kujul tegevuse

19.05

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

19.05

Kai kinos linastub Soome dokfilm naiste kohtlemisest popmuusikas

19.05

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

19.05

Pildid: Cannes'i filmifestivalil esilinastus Eesti kaastootmisel valminud "Vesna"

19.05

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

19.05

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

19.05

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

19.05

Galerii: kruiisifestival Close-Up Båten tõi Tallinnasse tuhatkond Rootsi punkarit

19.05

Galerii: Viru keskuse aatriumi installatsioon tutvustab Eesti novelli maailma

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

19.05

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

19.05

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

18.05

Cinamon avab taas Kosmoses kino

18.05

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

18.05

Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

19.05

Rakvere teatri lavale jõuab Tammsaarel põhinev "Karin ja Indrek"

18.05

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

19.05

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

19.05

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo