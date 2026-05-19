Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

Eesti kunstnike liit püüab petturite tekitatud eelarveauku lappida esialgu omatulust ning on valmis vajadusel müüma ka liidule kuuluvat vara. Liidu presidendi Maarin Ektermanni sõnul proovitakse esmajärjekorras ikkagi ise hakkama saada, mitte ei hakata lisatoetust paluma.

Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann kinnitas, et maikuus saavad kõik kulud veel kaetud ja palgad makstud, kuid edasi läheb keerulisemaks. "Esmased vahendid on meil olemas, kedagi kohe koondama ei pea, oma kohustused peame täitma kunstnike ees," sõnas ta ja lisas, et ükski näitus ära ei jää. "Tegevused toimuvad edasi, aga pikemas perspektiivis peame hakkama midagi oma varadest realiseerima."

Kunstnike liidule kuulub mitmeid hooneid, ateljee- ja galeriipindu Tallinna kesk- ja vanalinnas, samuti hinnaline kunstikogu. "Meie üüritulud tulevad jooksvalt peale, omavahendid tilguvad ka juurde, aga peame ära ära hindama, mis meil on kuu kaupa täpselt need kohustused ja kulud ning mis on jooksvad tulud," selgitas ta.

Kultuuriministeerium on käesoleval aastal toetanud Kunstnike Liitu ligemale miljoni euroga, Ektermann rõhutas, et riigilt lisatoetust paluda ei ole kavas. "See on olnud maksumaksja raha, mis on meile eraldatud ehk esmajärjekorras proovime ise hakkama saada."

Kunstnike Liidu president on kutsunud kokku kriisikomisjoni, kus ekspertide abiga pannakse kokku lähikuude tegevus-plaan. Kultuuriministeeriumi siseauditi juht Krista Nelson kinnitas, et nad osalevad kriisikomisjoni töös. "Abistame nõuannetega finantskontrolli süsteemi ja infoturbe valdkonnas."

Kunstnike Liidu liikmetel soovitab Ektermann olla eriti valvas, et mitte omakorda kurjategijate ohvriks langeda. "Me teeme oma liikmetele ka põhjalikku teavitust, aga sõnum on see, et mul on väga kahju, et selline asi võimalikuks sai."