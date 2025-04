Heidy Purga: kultuuritöötaja miinimumpalk võib tõusta järgmisel aastal

Kultuuritöötajate, kollektiivijuhtide ja treenerite miinimumpalga tõstmise läbirääkimistel lähtub TALO Eesti panga keskmisest palgaprognoosist.

"Meie soov on 2065 eurot ja siit me oma läbirääkimisi ka alustame," sõnas TALO juhatuse liige Maris Rosenthal ning lisas, et praegu sellest piirist allapoole ei liiguta.

Rosenthaliga nõustub ka Eesti Teatriliidu esimees Gert Raudsep. "Seis on endiselt nukker, sest et soov kultuuritöötajate miinimumpalka tõsta on olemas, aga kas see tulemust annab, see veel selgub. Viimase viie aasta jooksul on riigi eelarve tulud kasvanud üle 50 protsendi, keskmine palk riigis kasvanud üle 40 protsendi ja kultuuritöötaja miinimum on kasvanud 23 protsenti. Siin on ilmselgelt kultuurile liiga tehtud, ka kärbete osas," leidis Raudsep.

Kultuuriminister Heidy Purga nõustub, et kultuuritöötajate palgaküsimus on äärmiselt oluline.

"Kultuuritöötajad, kollektiivi juhid ja treenerid ei ole viimase kahe aasta jooksul palgalisa saanud. Viimati oli see 2023, kui otsus tehti. Mahajäämus on hästi suur – kultuuritöötajal 1600 eurot, treenerid 1400 eurot. Me teame Eesti keskmist, nii et tegelikult on järgitõmbamise ruumi küllaga. Nende inimeste panus ja see väärtus, mis nad ühiskonnas loovad, on siiski väga väga oluline," ütles Purga "Aktuaalsele kaamerale".

Kultuuriministri sõnul kokku leppida veel milleski kindlas ei saa, peale ühiste eesmärkide ja kavatsuste. Millal kultuuritöötaja palk tõuseb selgub Purga sõnul augusti lõpus või septembri alguses. "Aga ma arvan, et tõuseb järgmisel aastal," lisas ta.

Riigieelarve streteegiat arutatakse valitsuses augustikuu lõpus.