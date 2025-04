Erki Pärnoja avaldas lühialbumi "Rumba+"

"Sügisel läks kuidagi nii, et hoog oli sees ja "Rumba" tundus mulle oma kaheksa looga täiesti terviklik. Seetõttu ei suutnud ma neid nelja lugu kuidagi sellesse tervikusse paigutada ja nad jäid esialgu lõpetamata. Samas, millalgi aasta alguses tuhnisin taas oma demode kaustas ja sain aru, et need neli peakski olema omaette tervik. Lühialbum, mis on sündinud samal ajal ja samas vaimus kui "Rumba". Nad jäid esimesest rongist maha, aga õnneks nüüd on ka nemad kuulamiseks digikanalites olemas," selgitas muusik ja kitarrist ise.

Kui "Rumba" lood vaatasid tagasi möödunud suvesse, siis "Rumba+" suunab pilgu juba eesootava suve poole. EP ilmumist tähistab Erki Pärnoja kontserdiga Paavli kultuurivabrikus.