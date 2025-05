Kristi Kongi esimene iskunäitus New Yorgis pälvis positiivset vastukaja

Pantone galerii on New Yorgis tegutsenud kolm aastat. See asub tuntud galeriide ja ateljeede piirkonnas Tribecas.

"Siin on palju institutsioone, oksjonimaju ja muidugi galeriisid. Selles piirkonnas, kus meie galerii asub, on viimastel aastatel tekkinud hea võrgustik galeriidest ja kunstistuudiotest, ja on tõesti meeldiv olla osa sellest," sõnas Friedrichs Pontone galerii esindaja Lily Winkelmann "Aktuaalsele kaamerale".

Kristi Kongi näitus kasvas välja aasta tagasi Londonis toimunud väljapanekust Pantone partnergaleriis.

"Mulle tundub, et see, mismoodi ma olen viimasel aastal või mõnel aastal mõelnud, mida maalida või kuidas maalida, et selline metafüüsiline maastik ja maastik ise või inimesteta maastik on mind tõesti paelunud. See on andnud võimalusi mõelda, kuidas vaataja võiks suhestuda," lausus Kongi.

Tagasiside näitusele on olnud hea ning galerii avaldas soovi koostööd jätkata.

"Oleme saanud suurepärast tagasisidet. Tema maalidel on vaimustavad värvid, just täna käisid siin kaks noort naist, nad vaimustusid töödest, tahtsid temast kohe rohkem teada ja neile oli rõõm tutvuda eesti kunstnikuga," kiitis Winkelmann.