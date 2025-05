Pärnu linnaorkestri hooaja lõppkontsert toob lavale vennad Aavikud

Lisaks Madli Marje Gildemanni uudisteosel tuleb esitamisele Eduard Tubina seitsmes sümfoonia ja Sibeliuse viiulikontsert. Hans Christian Aaviku sõnul on Sibeliuse viiukontserdi mängimine olnud tema unistus lapsepõlvest peale ja Pärnus esitab ta seda publikule esimest korda elus.

"Kuidagi elu on niimoodi läinud, et olen alati pidanud mingeid teisi teoseid esitama ja mul on nii hea meel, et Henri, minu vend, palus, kas ma saan tulla Sibeliust mängima. See on ääretult võimas teos, ääretult virtuoosne, väga karge ja tõesti tõeline tulevärk. Ma väga ootan seda," sõnas Aavik.

"Mul on alati tohutult hea meel teha koos oma vennaga, kellega me oleme koos lapsepõlves üles kasvanud, muusikast rääkinud, arutanud, kuidas midagi teha, et lõppude lõpuks saame ka koos seda publikule näidata," rääkis viiuldaja.

Aavik nentis, et kahjuks ei satu ta oma vennaga ühiselt kontserti andma eriti sageli. "Vist aasta aega tagasi oli meil kontsert koos Iisraelis, kaks aastat tagasi oli jälle Eestis. Nii et võib-olla ütleks, et korra aastas võib-olla satume kokku."