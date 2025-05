Indrek Sammul: Linnateatri maja oleks meid nagu tagasi oodanud

Sammul tõdes, et Linnateatris keerleb hetkel kõik uuenenud maja ümber. "Seda on ju nii kaua oodatud. Mingis mõttes ei tundu see viis aastat midagi, aga see on ikkagi päris pikk aeg. Kui kujutad ette, et võtad kõik oma kotid, kolid kuskile nurka kohvrite otsa elama ja siis ühel hetkel jõuad sinna koju tagasi," rääkis Sammul.

"Meil oli seal majas esimene proov, midagi seal veel ei ole, aga istusime seal ja arutasime, et ikkagi mingisugune mõnus rahu tekkis küll ja selline tunne oli, nagu maja oleks juba oodanud. Kaua võib, tulge nüüd siia. See õhk on seal väga hea," lisas näitleja.

Ka filmides ja teleseriaalides kaasa löönud Sammul tõdes, et enda suurelt ekraanil vaatamiseks läheb tal natukene aega. "Näiteks "Nähtamatut võitlust" sattusin seda olude sunnil kinos kolm korda vaatama. Ikka peab käima kaasas. Rahulikult sain ma seda vaadata alles kolmandal korral ja alles siis rahus jälgida Sarneti sisulist teekonda," selgitas Sammul.

"Seal on see nüanss, et mul on kaasas mälu. Ma mäletan kuidas me seda tegime. Ma mäletan neid mõtteid, mis mul olid, ma mäletan selle situatsiooni kujunemist. Kui sul olid seal sees mingid kahtlused, üks duubel tuli nii, teine tuli naa. Kõik see on kaasas ja sa päris täpselt ei tea, mis sisse läks,"

Kuigi hetkel pole Sammulil kavas ühtegi lavastust, kus ta lavavõitlust kasutaks, siis õpetab ta seda ikkagi ja vajadusel aitab teisi produktsioone. "See tuli mu ellu aastal 1992. Elmo Nüganen lavastas linnateatris "Romeot ja Juliat", kus siis oli vaja rapiirivõitlust. Tollel ajal lihtsalt Eestis ei olnud inimest, kes mõõgaga midagi teeks. Oli küll Rein Oja, kes aitas käsivõitlust või kaikaga midagi teha, aga rapiiri ja kahekäemõõka keegi ei vallanud," selgitas Sammul.

"Elmo hakkas seda vaikselt raamatust vaatama, ta tahtis, et see oleks hästi lähedal publikule, hästi usutav ja siis sealt pealt hakkasime seda vaikselt üles ehitama," meenutas Sammul, lisades, et siis järgnes teisigi lavastusi, kus oli mõõgavõitlust vaja. "Vajadusepõhiselt hakkas see asi külge," lisas ta.

Teatris tahab Sammul teha lihtsalt head materjali. "Hea klassikaline materjal, kus on teemad, mis hakkavad avanema ka 25. või 30. mängukorral, kus sa ei hammusta kohe kõike läbi. Vaid tekst avaneb ajas. See on see, mida ma kõige rohkem ootan," selgitas Sammul.