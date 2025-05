Musta Kasti suvelavastuses kohtuvad Cage'i klaveritsükkel, suhtedraama ja sport

Eelkõige räägib lavastus "Stseenid ühest abielust Ingmar Bergmani tekstile ja ühest spordivõistlusest John Cage'i muusikale" lootusest. Nii inimsuhetes kui ka spordis püüame alati ennast ületada, et saavutada parimat. Paraku – nagu tuleb eriti selgelt esile just spordis – on võitjaid ainult üks ja kaotajad on kõik ülejäänud. Aga kaotajail ei tohi iial kaduda lootus, et kord saavad ka nemad võitjateks. Nagu ka inimsuhetes: vaatamata kõikidele umbejooksudele, peame me siiski lootma.

Laval astuvad üles Kaarel Targo, Silva Pijon, Karl Edgar Tammi, Laura Niils (Rakvere Teater), Rauno Polman, Maarja Tammemägi.

Lavastaja Peeter Volkonski, alusteksti autor Ingmar Bergman, tõlkija Anu Saluäär, kunstnik Kairi Mändla, liikumisjuht Jaanika Tammaru.

Esietendub 25. juulil Tartu Ülikooli staadionil.