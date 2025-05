Galerii: Vernissage galeriis avati Kristiina Kaasiku ülevaatenäitus

Kristiina Kaasiku ülevaatenäitusel "Nägemus" on väljas on üle 40 teose. Esindatud on nii valik nägemuslikke-taevalikke visioone kunstniku hilisest loominguperioodist kui ka grupp noorusaja värvikaid abstraktsioone. Vanim teos näitusel pärineb aastast 1966, kõige uuem on aga valminud 2022. aastal. Näituse kuraator on kunstiajaloolane Rita Kroon. Krooni sõnul on loodusmotiiv ja maastik Kaasiku loomingu aluseks ja sisuks juba tema varastest kompositsioonidest alates.

Kristiina Kaasiku teoseid on nii erakogudes, Eesti Kunstimuuseumi ja Tallinna Kunstihoone Fondi kogus kui ka Zimmerli Art muuseumi kogus New Brunswickis USA-s. Kunstnik pälvis 1980. aastal Konrad Mäe preemia ning on saanud 2014. aastal IV klassi teenetemärgi.

Näitus jääb avatuks 28. juunini.