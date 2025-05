Allee galeriis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

Kuraatorid Mart Lepp ja Katre Palm eksponeerivad kunstniku mitmekülgset loomingut varastest 40-ndatest kuni teosteni, mis valmisid kunstniku viimastel eluaastatel 1990. aastate lõpus.

Uutes ruumides avatud näitus toob välja esindusliku valiku töid erakogudest. "Valdur Ohakas on Eesti kunstis fenomen omaette. Ühest küljest teame tema hästi viljakat 80-ndate aastate maastikumaalide perioodi, millest paljud teosed on eestlastel kodudes. Teisalt tutvustame teda kui tõeliselt uuendusmeelset, avangardi armastavat kunstnikku. Paljud tööd on siin sellised, mida kunagi varem eksponeeritud ei ole," selgitas Allee galerii juhataja ja kuraator Katre Palm.

Kunstiteadlase Harry Liivranna sõnul on Valdur Ohaka tähtsus Eesti kunstiajaloos samaväärne Raimond Kaugveri omaga Eesti kirjanduses. "Ehk ühelt poolt rahvakunstnik, suure algustähega, teiselt poolt modernistlik kunstnik või kirjanik, nagu oli Kaugver. See näitus toob mõlemad pooled väga hästi esile," sõnas Liivrand.

Näitusega kaasneb lühimonograafia-kataloog Mai Levini sulest. Katre Palm lisas, et uued ruumid annavad galeriile uue hingamise.

"Laienenud uued ruumid annavad võimaluse tuua siia hoopis mastaapsemaid, teistsuguseid näituseid. Saame suuremaid teoseid eksponeerida, aga samas on lisasaalide tõttu võimalik teha võimsamaid retrospektiivnäitusi. Sama koht, kuhu tulla, aga võimalused palju suuremad," rääkis Palm.