Rahvusarhiiv restaureerib ainsa 1920. aastatest säilinud Eesti täispika filmi

Cannes'i filmifestivalil kuulutas Euroopa Filmiarhiivide Ühendus välja Euroopa filmipärandit tutvustava programmi "A Season of Classic Films" 2025. aasta hooaja. Eestit esindab Rahvusarhiivi filmiarhiiv Paul Sehnerti 1925. aastal lavastatud mängufilmiga "Tšekaa komissar Miroštšenko".

"Tšekaa komissar Miroštšenko" on ainus 1920. aastate esimesest poolest säilinud Eesti täispikk mängufilm. Kommunismivastase melodraama peategelased on Nõukogude Venemaalt äsja iseseisvunud Eestisse naasta soovivad eestlased. Loo keskmes on noor naine Agnes, kelle vastu tunnevad huvi kolm meest: kaasmaalasest idealist Karl, tšekaa komissor Miroštšenko ning tšekaa agent Hewelyn.

"Tšekaa komissar Miroštšenko" seisis nõukogude ajal toonases kontekstis ebasoovitava meelsuse tõttu pikka aega arhiiviriiulil. 2025. aastal, sada aastat pärast esilinastust, digiteeritakse linateos Rahvusarhiivi filmiarhiivis 6k resolutsioonis ja restaureeritakse 4k resolutsioonis.

Publik saab restaureeritud versiooni koos elava muusikaga näha Pimedate Ööde filmifestivali retrospektiivprogrammi "Vana kuld. Klassika ärkab ellu" raames.

Programmi raames linastub üle 40 äsja restaureeritud filmi 27 Euroopa filmiarhiivist. Programmi toetab Euroopa Komisjoni Loov Euroopa MEDIA ning selle eesmärk on edendada Euroopa filmipärandi säilitamist ja kättesaadavust, kaasates eriti nooremat publikut tasuta kinoseansside ja veebilinastuste kaudu.