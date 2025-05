Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut avab Tartus 17 uut monumenti

Aktsiooni eesmärk on kaardistada Tartu linnaosade kaleidoskoopilist eripära ning muuta igapäevane linnaruum kübeke mängulisemaks.

Tartu Linnamuuseumi kuraatori Robert Variku sõnul oli aktsiooni algtõukeks soov muuseumiseinte vahelt linnaruumi astuda.

"Kuna Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on varem Tartu linnas põnevaid aktsioone korraldanud – näiteks Utoopia Saatkond Raekoja platsi nurgal –, siis pöördusimegi kohe nende poole. Tartu on uskumatult mitmekülgne ning igal linnaosal on oma nägu, oma identiteet, oma lugu. Miks mitte tähistada ja märgistada seda monumentidega?" selgitas ta.

"Päris tavalised need monumendid muidugi pole, sest Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut tavalisi asju lihtsalt ei tee," avas aktsiooni üks loojatest, dramaturg Oliver Issak, kelle sõnul pole marmorit, pühendust enneolematule suurkujule või unustamatule võidule. On argisust, poeetikat, kontseptuaalsust ja fantaasiat. "Need monumendid ei püüa midagi lõplikult öelda, paika panna, igavikku pitseerida. Igaüks võib tõusta pjedestaalile, igaühest võib saada monument. Fantaasiale ja kujutlusvõimele jääb mõnusalt palju ruumi."

Esimene monument avatakse 31. mail kell 12 Supilinna kiigeplatsil ning sealt edasi on kõigil osalistel võimalik avamiste tempos mööda Tartu linnaosasid rännata. Kõik monumendid jäävad Tartu linnaruumi üheks kuuks.