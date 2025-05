Ott Karulin: tahan tõsta TÜVKA akadeemilist ambitsiooni

Ott Karulin on kuulunud erinevate teatrite ja kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali nõukogusse. Ta on töötanud kultuurilehe Sirp peatoimetajana. Karulinil on ka teatriteaduse doktorikraad Tartu Ülikoolist.

12 aastat Viljandi kultuuriakadeemias külalisena õpetanud Karulin ütles, et talle on selle aja jooksul jäänud silma päris palju asju, mis on hästi, aga ka neid, mida võiks paremini teha. "Tundsin, et minu erinevad töökogemused lihtsalt on täpselt sellised, mida Viljandil praegu vaja on," sõnas Karulin.

Karulini kõrval kandideerisid kultuuri-akadeemia direktoriks ka selle endine juht Anzori Barkalaja ja endine ERM-i direktor Kertu Saks.

"Loomulikult minu taust on teatriteadus ja ma olen õppejõud olnud etenduskunstide valdkonnas, aga ma isegi mõnevõrra suurema elevusega ootan, et ennast viia kurssi teiste valdkondadega, mida õpetatakse Viljandi kultuuriakadeemias, et pakkuda seal just sellist kõrvalt tulija värsket pilku," kirjeldas Karulin.

"Viljandi kultuuriakadeemia puhul peab jätkuvalt väärtustama meistriõpet. Seda, et seal päriselt ka kohtuvad praegused ja tulevad meistrid. Teise asjana tuleks rohkem tähelepanu pöörata nn paindlikule õppeteele, et noored saaksid ise rohkem oma õppekava kokku panna, kohandada õppimist võib-olla tööl käimisega. See on tänapäeval paratamatus," rääkis järgmine Viljandi kultuuriakadeemia direktor "Aktuaalsele kaamerale".

"Teiselt poolt tähendab see, et õppejõude tuleb aidata, et nad saaksid n-ö uue õppekäsitlusega hakkama. Ma tahaksin ka tõsta akadeemilist ambitsiooni, sest meil on valdkondi, kus me võiksime ka teadusmaailmas palju sõnakamad olla," leidis Karulin.