Selgusid EKA noore kunstniku, disaineri ja tarbekunstniku preemia laureaadid

Noore kunstniku preemia said graafika eriala bakalaureuseõppe tudeng Helena Pass ning kaasaegse kunsti magister Viktoria Martjanova.

Viktoria Martjanova videoteos "Visiit" on installeeritud lakoonilise esteetikaga ülekuulamisruumi meenutavasse akendeta kambrisse, disainertoolidelt saab psühhoteraapilise heli taustal nautida katkematut avariide kulgu. See on visiit maailma, kus katastroof on teraapiline vaatemäng.

Helena Passi "109 viisi, kuidas kujutada hobust" avab suurema küsimuse inimkesksest maailmast. Töö tugeva keskme ümber on komisjoni sõnul liikuma saadud vaimukas, detailitäpne ja parajalt distantseeritud teosetervik, mis on seda võluvam, et gravitatsiooni keskmeks on hobune.

Endoveri stipendiumi pälvis maali eriala bakalaureuseõppe tudeng Rebecca Norman töö "Laetud tühjus" eest.

Noore disaineri preemia anti graafilise disaini eriala bakalaureuseõppe tudengile Mette Mari Kaljasele töö "Duo stanile ja Karlile" eest, mis on värske ja loominguline näitusekogemus, kus muusika on kirjeldatud disainikeeles, mida iseloomustab värv ja tekstuur. Žürii hinnangul pakkus töö üllatust ja oli uudne ning graafiliselt hästi teostatud.

Äramärkimised samas vallas ulatati graafilise disaini tudengile Rasmus Einman töö "Konterbant" eest ja tootedisaini tudeng Kendra Kabanenile "Hooldusvajadusega eaka lähedase toetamine teekonnal hoolekandeasutusesse Viljandi valla näitel)" eest.

Noore disaineri magistri taseme preemia sai Eva Reiska töö "Ioncell Fibers from Fallen Tree Leaves" eest. Reiska ringdisaini valdkonna töö on suure innovatsioonipotentsiaali ja praktilise väärtusega. Magister Reiska presenteerib oma töös tugevat akadeemilist tausta, head koostööd valdkonna tipptegijatega ja leiab rakenduse looduses lagunevale ressursile, tootestades lagunevad puulehed tarbeesemeteks.

Ära märgiti sotsiaalse disaini tudengi Hanna Pohla "Võimestatud "mina": prostitutsioonist väljumise teljed läbi disainiõigluse printsiipide" ning graafilise disaini tudengi Hanafi Ghazali "Department".

Komisjoni kuulusid Kai Lobjakas, Jane Jakobson, Kärt Villmann ja Pent Talvet.

Noor tarbekunstniku preemia pälvis ehte ja sepise eriala bakalaureusetudeng Paul Aadam Mikson, kelle teose rasketes rauast lattides on tunda kergust – tegemist on väga ilusa ja poeetilise tööga. Autoril on tugev kompositsioonitunnetus, töö on küll traditsiooniline, kuid mõjub värskelt ja läbitunnetatult. Autor on jõudnud asja essentsini – kujutatud orasheina õrnus ning metalli tugevus on teoses hästi balansis. Töös väljendub hästi sepakunsti tehnoloogia kontseptuaalne mõistmine.

Äramärkimise osaliseks sai keraamika tudeng Maria Kim, sest tema teos moodustab täieliku terviku ja tema töös on väga ilusti läbi töötatud ruum. Tudengit kiidetakse väga peene materjalivaliku eest, mis kandis kontseptiooni tugevalt.

Noore tarbekunstniku magistri taseme preemia pälvis taidestuudiumi tudeng Rait Lõhmus. Komisjon andis esikoha tarbekunstnikule, kelle töö eristus tugeva arengupotentsiaali ja ajastukohasusega. Töö tegeleb globaalselt olulise probleemiga, omab potentsiaali kõnetada eri ühiskonnagruppe ning nihkuda välja tarbekunsti piiridest.

Äramärkimised said Kristel Aimee Laur, kelle töö paistis silma tugeva terviklikkuse ning materjali kaudu eluprotsessi väärtustamisega. Teos on professionaalselt väga kõrgel tasemel ning sobitub ruumispetsiifikaga erakordselt hästi. Märgiti ära ka Hannah Segerkrantz, kelle töö juures väärib kiitust teema läbitöötamine, tohutu uurimustöö, professionaalne väljapanek ning kontseptsiooni ja esteetika kooskõla.

Komisjoni kuulusid Annika Kiidron-Roomets, Julia Maria Künnap, Edith Karlson ja Aimur Takk.

Näitus "Tase'25" jääb avatuks 19. juunini.