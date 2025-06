Teresa Juksaare "Kingitus kolme O-ga" valiti Palm Springs Shortfesti võistlusprogrammi

Režissöör Teresa Juksaare käe all valminud absurdihõnguline komöödia "Kingitus kolme O-ga" (inglise keeles "Baa-baa!") valiti tänavuse Palm Springs Shortfesti ametlikku võistlusprogrammi.

Lühifilmide festival toimub 24.–30. juunini Californias ning on Põhja-Ameerika suurim ja Oscari kvalifikatsiooniga lühifilmifestival.

14-minutiline film räägib perekonnast, kes on just kolinud uude linnakorterisse ning peab tegelema ootamatu kingitusega, milleks on heategevusprogrammi raames saadetud kits. Kits osutub aga ootamatult suureks proovikiviks pereisale Toomasele (Kaspar Velberg), kelle karjäär ja uus kodu satuvad peagi ohtu. Film räägib kohanemisest absurdikomöödia võtmes, pakkudes samas teravat ühiskonnapeeglit linnastumise ja heategevuse piirialadel.

Režissöör Teresa Juksaar, kelle varasem tudengifilm "Kuningas" võitis auhindu PÖFF Shortsil ja Oslo Filmifestivalil, kirjeldab "Kingitust kolme O-ga" kui austusavaldust elu ootamatustele.

"Minu jaoks oli see film ja kogu protsess meeldetuletus, et elu ei tasu liiga tõsiselt võtta — ja just seda tunnet loodan ka vaatajas tekitada," sõnas Juksaar.

Ameerika Filmiakadeemia poolt tudengi-Oscariga pärjatud produtsent Sander Lebreht on lühifilmi levi osas optimistlik. "Meie kitsefilmi maailmaesilinastus toimub väga mainekal USA festivalil, mis tähendab, et oleme alustanud Oscari jahtimist väga kõrgelt positsioonilt. Lisaks sügisel ootavad ees mitmed teised festivalid, millest kuulete peagi," rääkis Lebreht.

"Kingitus kolme O-ga" jõuab Eesti kinodesse järgmise aasta alguses.

Filmi stsenarist on Sven-Sander Paas, operaator Tanel Topaasia, kunstnik Eliisabet Merete Leppoja, kostüümikunstnik Anu Rieberg, montaažirežissöör Tambet Tasuja, helirežissöör Markus Andreas ja helilooja Anton Ventsel.

Palm Springs Shortfestil näeb Eesti filmidest veel Anna Hintsi ja Tushar Prakashi filmi "Sannapäiv" ning Anu-Laura Tuttelbergi "Linnud läinud".

Filmifestival Palm Springs Shortfest on tuntud oma rahvusvahelise ulatuse poolest – igal aastal esitatakse sinna üle 6000 filmi, millest umbes 300 lühifilmi enam kui 60 riigist valitakse programmi. Festivalil osalemine annab võimaluse rahvusvaheliseks leviks ja kvalifitseerumiseks mitmele suurele auhinnale, sealhulgas Oscari ja BAFTA nominatsioonile.