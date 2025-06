Ernst Enno 150. sünniaastapäeva puhul ilmus kirjaniku ingliskeelne valikkogu

Ernst Enno 150. sünniaastapäevaks ilmub muude tähistuste kõrval ka autori ingliskeelne valikkogu "Unheard the Home Is Humming".

Kogumik koondab endasse 44 luuletust eri perioodidest, alates autori esimestest perioodikas ilmunud värssidest kuni surivoodil kirjutatud "Valge unustuseni". Esindatud on kõik Enno tuntumad luuletused, nagu "Nii vaikseks kõik on jäänud", "Rändaja õhtulaul", "Kuulmata kuskil kumiseb kodu", "Öö valge on õnn" jmt.

"Unheard the Home Is Humming" ilmub hetkel Eesti turu jaoks ning on suunatud siinsetele külalistele, kes Eesti luule vastu huvi tunnevad. Tegu on Enno esmakordse valikkoguga inglise keeles. Luuletused on valinud ja tõlkinud Mathura, toimetanud Ilmar Lehtpere, valikkogu annab välja kirjastas Allikaäärne.