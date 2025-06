Hiiumaal toimub juba neljandat korda kirjandusfestival

Neljas Hiiumaa kirjandusfestival haarab enda alla rohkelt põnevaid teemasid. Räägitakse raamatutest, kirjandusest, illustratsioonidest ja lisaks võtavad sõna ka kirjanikud ise. Esmakordselt korraldati festivali raames ka luulevõistlus "Nuutri jõe ööbik", kuhu laekus pea sada luuletust.

"Kahtlemata on Tallinnas festivali lihtsam korraldada kui Hiiumaal, sest siia tulek nõuab aega ja raha. Ma olen aga vaadanud, et inimesed tulevad heameelega ning ka kirjanikud ja muusikud. Kuulutasime esimest korda välja ka luulevõistluse ja see on kolmes kategoorias - 7.-9. klass, gümnaasium ja täiskasvanud. Mul on väga hea meel, et töid tuli 95 autorilt ehk pühapäeval saame "Nuutri jõe ööbiku" välja kuulutada," sõnas festivali korraldaja Tiina Maiberg.

Mitmeid tunnustusi saanud Hiiumaa noor kirjanik Riste Sofie Käär vestles hiiu noortega ning rääkis oma kirjanikuks saamise teekonnast.

"Ma arvan, et väga suur osa sellest kirjutamisest ja loomingust on ikkagi sellest, et ma olen väiksest peale väga palju raamatuid lugenud ja kõik see mõjutab väga palju. Mul käib kõik lainetena. On mingid perioodid, kus ma kogun enda sisse kõike elamusi, vaatan rohkem filme, kuulan muusikat, loen raamatuid, käin ja vaatan, mis õues toimub, kuidas puud aina rohkem lehte lähvad, aga siis on ka mingid ajad, kus on täielik vaikus ja ma ei tarbi mitte midagi, vaid ainult keskendun kirjutamisele ja loomisele," lausus Käär.

Noori lugejaid kõnetas ka kümnekonna raamatu illustraatori töödest üles pandud näitus, mis olid näitusesaalis kordades suuremad sellest, kuidas need raamatutesse on trükitud. Illustraator Viive Noore hinnangul on just nimelt raamatutes kujutatud pildid noore lugeja jaoks võtmetähtsusega.

"Kui pilt ja jutt üksteist toetavad, siis jääb see kõik väga hästi meelde. Kui mõelda oma lapsepõlve peale, siis esimestest raamatutest jäid meelde eelkõige pildid. See visuaalne pool kõnetab inimest kõigepealt," ütles illustraator ja näituse kuraator Viive Noor.

Tiheda programmiga Hiiumaa kirjandusfestival kestab pühapäevani.