Hiiumaal toimub esimene Viscosa Suvesumin

"Suvesumina idee sündis eelmisel sügisel Viscosa loovtiimis, sooviga luua Hiiumaale uudne, hooaega käivitav ja pikendav sündmus. Endise viskoositehase ruumikas ja erilise atmosfääriga keskkond kutsus looma midagi suurt – päeva, kus kohtuvad kultuur, kogukond ja suve alguse energia", ütles kultuuritehast arendava SA Utoopia Nr 9 tegevjuht Janek Maar.

Suvesumina üheks kandvaks märksõnaks on kindlasti visuaalkunst, mis on esindatud kolme eriilmelise näitusega, pakkudes elamusi väga erinevate ootuste ja huvidega inimestele.

Külalistel on võimalik tutvuda Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitusega "FANTOOM", Navitrolla näitusega "Olen see, mida maalin. Oled see, mida näed" ja fotonäitusega "Hiiumaa – meeleseisund". Kõik näitused on külastajatele tasuta ning jäävad avatuks kogu suveks.

Viscosa teatris etendub sel päeval Anni Mihkelsoni poolt kirja pandud ja Mait Jooritsa lavastatud "Mere laul". Viscosa Suvesumina kontsertprogrammi käivitab Ladina-Ameerika rütmidega improviseeriv Timuti 8 ja õhtu kulminatsioonina annavad kontserdi Vaiko Eplik ja Eliit.