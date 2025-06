"Emalõvi" linastub Shanghai rahvusvahelisel filmifestivalil

A-kategooriasse kuuluva Shanghai filmifestivali kavas linastub tänavu 400 filmi 71 riigist. Liina Triškina-Vanhatalo film jõuab festivalile juba teist korda, osalemine sealsel festivalil, ka tema täispikk debüüt "Võta või jäta" valitud 2019. aastal Shanghai programmi.

Liina Trishkina-Vanhatalo sõnul on teist korda Shanghai programmi jõudmine märk sellest, et midagi tema filmikeeles kõnetab selle festivali programmikoostajaid ja ka Hiina publikut. Erinevalt 2019. aastast on "Emalõvi" režissöör sel korral ka ise tollel Aasia ühel suurimal filmisündmusel kohal. "See linn oma ligi 27 miljoni elanikuga on pisikesest Eestist tulles ikka absoluutselt pöörane. Ja festivali suurusjärk ja kirevus ei jää linnale alla. See on lihtsalt metsik, kui palju siinkandis filme tehakse, ääretult poeetilistest kuni suurte sci-fi märuliteni välja," ütles ta.

"Emalõvi" linastub Shanghais ja selle ümbruses kokku 6 korda.