Galerii: Pärnus avati metallikunstnike liidu ja moekunstnike ühenduse aastanäitused

Teisipäevast on Pärnu muuseumis avatud Eesti Metallikunstnike Liidu aastanäitus "Vaga vesi" ning Eesti Moekunstnike Ühenduse aastanäitus "Sügav põhi".

Pärnu suvine ehtenäitus, kus Eesti Metallikunstnike Liidu kunstnikud esitlevad oma loomingu paremikku, avati juba neljandat aastat. Kui eelmisel aastal oli aastanäituse teemaks ja pealkirjaks "Oma nägu", siis käesoleval aastal vaadatakse pealispinnast sügavamale. "Vaga vesi" tõlgendab nii suvist Pärnu randa kui ka mõne inimese iseloomu. Ilu – nagu alati – jääb vaataja silmadesse.

Näitusel osaleb üle 30 kunstniku ligi 100 tööga. Nagu ikka, on lisaks esteetikale olulises rollis ka ehete kantavus.

Näituse kujundasid Mari Pärtelpoeg ja Kertu Vellerind.

Näitusel osalevadJaan Pärn, Reet Salonen, Ilona Treiman, Raili Vinn, Mari Pärtelpoeg, Ülle Voosalu, Kertu Vellerind, Riin Somelar, Krista Laos, Kairi Sirendi, Viktorija Lillemets, Rita-Livia Erikson, Kristjan Sinivee, Jaanus Valt, Ülle Kõuts, Keesi Kapsta, Margit Paulin, Alo-Allar Altmets, Indrek Päi, Merike Balod, Ane Raunam, Ive-Maria Köögard, Krista Lehari, Viivi Aavik, Egge Edussaar, Harry Tensing, Anne Reinberg, Kadi Kübarsepp, Ülle Mesikäpp, Kärt Summatavet, Andrei Balaśov ja Mari Käbin.

Suvine moekunstinäitus toob külastajateni sügava ja mõtlemapaneva dialoogi merega – selle nähtamatu väe, ilu ja haavatavusega. Eesti moekunstnike loominguline pilk avaneb keerukates rõivamudelites, kus värvipalett ulatub puhtast valgest tumesinihallide ja sügavmustade toonideni, kajastades vee peegeldusi, hoovusi ja tundmatut sügavust.

Näitus kutsub vaatajat peatuma ja mõtisklema. Kui tähtis on meri meie elus? Milline on vee roll meie planeedi ja tuleviku jaoks? Iga rõivakomplekt on justkui poeetiline tõlgendus mere jõust, rahust ja haprusest.

Näituse kujundas Anu Hint.

Näitusel osalevad Liisa Brochard, Diana Denissova, Anu Hint, Piret Kuresaar, Sirje Laansoo, Anu Ling, Merle Lõhmus, Liisa Orgna Saarinen, Tuuliki Peil, Liivika Põvat-Straus, Marin Sild, Külli-Kerttu Siplane, Getter Vader, Maire Valdma ja Maris Willadsen