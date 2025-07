Suri "Fantastilisest nelikust" ja "Nip/Tuckist" tuntud Julian McMahon

McMahoni karjäär sai alguse Austraalia seebiooperites, muuhulgas on ta üles astunud ka aastaid Eesti teleekraanidel jooksnud sarjas "Kodus ja võõrsil". Oma esimese filmirolli tegi ta 1992. aastal filmis "Wet and Wild Summer". Jala Ameerika teletööstuse ukse vahele sai ta seebiooperiga "Another World", millele järgnes peagi ka noortesari "Võluvägi".

Oma esimese suurema peaosa sai McMahon telesarjas "Nip/Tuck", kus ta kehastas ilukirurgi Christian Troy't. Sari kestis kuus hooaega ja ta sai oma rolli eest 2005. aastal ka Kuldgloobuse nominatsiooni.

Karjääri jooksul keskendus McMahon põhiliselt teleseriaalidele, kõige märgilisema rolli filmis tegi ta 2005. aastal filmis "Fantastiline nelik" ja 2007. aastal järjes "Fantastiline nelik ja Hõbesurfar", kus ta kehastas Doctor Doomi. Ta astus üles ka filmides "Red" (2010) ja "Paranoia" (2013), hiljuti sai teda näha ka Eesti kinodesse jõudnud filmis "Surfar" (2024).