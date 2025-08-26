Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

Georg Malvius on publikuni toonud ligi 200 lavastust. Eestis on tema käe all valminud 24 lavastust, näiteks Ábrahámi operett "Savoy ball" ning ooperid "Sevilla habemeajaja" ja "Armujook". Vanemuise teatriga seob Malviust pikk koostöö – ta on lavastanud muusikalid nagu "Grease", "Chess", "Ooperifantoom", "Evita", "Jesus Christ Superstar", "Mary Poppins", "Kaunitar ja koletis".

Kontserdil astusid koos Vanemuise sümfooniaorkestri ja ooperikooriga üles solistid Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa, Pirjo Jonas, Lauri Liiv, Koit Toome, Mait Malmsten (Eesti Draamateater), Kalle Sepp, Oliver Timmusk, Helen Hansberg, Hisatoshi Nezu, muusikajuht ja dirigent oli Martin Sildos ning konferansjee Lauri Liiv.