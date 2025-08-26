X!

Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

Teater
Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. süünipäeva
Vaata galeriid
28 pilti
Teater

23. augustil toimus Vanemuise teatri suures saalis muusikaline juubelikontsert, millega tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva.

Georg Malvius on publikuni toonud ligi 200 lavastust. Eestis on tema käe all valminud 24 lavastust, näiteks Ábrahámi operett "Savoy ball" ning ooperid "Sevilla habemeajaja" ja "Armujook". Vanemuise teatriga seob Malviust pikk koostöö – ta on lavastanud muusikalid nagu "Grease", "Chess", "Ooperifantoom", "Evita", "Jesus Christ Superstar", "Mary Poppins", "Kaunitar ja koletis".

Kontserdil astusid koos Vanemuise sümfooniaorkestri ja ooperikooriga üles solistid Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa, Pirjo Jonas, Lauri Liiv, Koit Toome, Mait Malmsten (Eesti Draamateater), Kalle Sepp, Oliver Timmusk, Helen Hansberg, Hisatoshi Nezu, muusikajuht ja dirigent oli Martin Sildos ning konferansjee Lauri Liiv.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

11:30

Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

11:08

Flow Rea trio avaldas debüütalbumi "Pulse"

10:28

Tartus toimub kümnes Aparaaditehase festival

10:02

Britta Benno: graafikatriennaal on alati olnud revolutsiooniline sündmus

09:39

Septembri lõpus jõuab kinodesse dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

25.08

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

25.08

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

25.08

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

25.08

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.08

"Vooluga kaasa" tegijad toovad Eestisse oma Oscari

25.08

Arvustus. Isa ja poja ballaad – viljakandva õunapuu tüve najal

25.08

Minu elu muutnud raamat | Valdur Mikita ja "Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust"

25.08

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

24.08

Galerii: Animist Tallinna peapreemia võitis Natalia Mirzoyani film "Lumi saadab meid"

24.08

Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

25.08

Pildid: ERSO ja Viimsi Artium avasid ühiselt hooaja

25.08

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

25.08

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

25.08

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo