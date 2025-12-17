Muusikal "Ooperifantoom" jõuab järgmisel aastal Euroopa tuuriga ka Eestisse

Muusik "The Phantom of the Opera" tähistab tuleval aastal oma 40. lavajuubelit. Euroopa turnee käigus jõuab rahvusvaheline produktsioon kuuel korral ka Unibet Arena lavale, esimene toimub 5. mail.

Unibet Arenal publiku ette jõudva "The Phantom of the Opera" laval ja lava taga on etendusega seotud korraga umbes 150 inimest. Produktsioon ise saabub Eestisse 15 merekonteineris, Londonist tuuakse kaasa kogu lava-, valgus- ja heliproduktsioon. Kasutusel on liikuvad lavad ja pürotehnika, etendusteks tuuakse kaasa 230 kostüümi ning hulgaliselt maske, parukaid ja rekvisiite.

Eestisse jõudev "The Phantom of the Opera" tuur liigub siit edasi Leetu ja Poolasse, Soome ning Lätti muusikal tuleval aastal ei jõua.

Muusikali "Ooperifantoom" eri versioonid on jõudnud hinnanguliselt üle 160 miljoni vaatajani ning seda on tõlgitud 21 keelde. Webberi "Ooperifantoom" debüteeris Londoni West Endis 1986. aastal.

"The Phantom of the Opera" on inspireeritud Gaston Leroux' 1910. aasta romaanist "Le Fantôme de L'Opéra", mis jutustab loo salapärasest maskiga kujust, kes varjab end Pariisi ooperimaja all. Ta armub noorde sopranisse Christine Daaé'sse, pühendudes täielikult tema talendi arendamisele ja kasutades kõiki võimalikke vahendeid, et ta edukaks saaks.