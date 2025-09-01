ETV-s tele-esilinastub Jaak Kilmi ja Kiur Aarma dokfilm "Lahkumine Tallinnast. 1941"

1. septembril jõuab ETV eetrisse Jaak Kilmi ja Kiur Aarma ajalooline dokumentaalpõnevik "Lahkumine Tallinnast. 1941", mis räägib läbi aegade suurimast merekatastroofist Läänemerel. Film esilinastus aasta alguses Docpointi filmifestivalil.

27. augustil 1941 algab punavägede evakueerimine Tallinnale pealetungivate sakslaste eest. Punaarmee üksuste jäänused, põgenevad punategelased, mobiliseeritud ja evakueeritavad, kokku üle 30 000 inimese, paigutatakse enam kui 200 laevale.

Järgneval kahel päeval sõidab miinile või saab pommitabamuse 60 laeva, hukkub hinnanguliselt 15 000 inimest. Teist sellist merelahingut, kus oleks hukkunuid nii palju, suurem osa neist tsiviilisikud, annab ajaloost otsida.

Film Juminda merekatastroofist on ennekõike inimeste lugu. Läbi kogu draama jutustavad lugu selles osalenute hääled, mis isekeskis põimuvad. Need on hääled kõikvõimalikest sündmuspunktidest: laevade mootoriruumidest, hävituslennukilt, piirivalvekaatrilt, päästepaadist, kambüüsist, hulpimas mustade lainete vahelt.

Režissöörid uurivad filmis, kuidas seda kohutavat katastroofi on hilisemates ajaloonarratiivides kirjeldatud, maha vaikitud, väiksemaks kõneldud, muuks räägitud ja heroiseeritud.

"Lahkumine Tallinnast. 1941" on ETV eetris 1. septembril kell 22.10.