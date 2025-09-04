X!

Kirjandusmuuseumi platvorm "ER500. Loo lugu!" tutvustab eesti raamatu lugu

ER500. Loo lugu!
ER500. Loo lugu! Autor/allikas: Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Kirjandusmuuseum lansseeris uue veebikeskkonna, mis annab ülevaate Eesti kirjandusloo märgilistest teostest.

Interaktiivne veebiplatvorm on valminud haridus- ja teadusministeeriumi toel ning pakub võimalust avastada eesti raamatu 500-aastast lugu – tähtsamaid teoseid, autoreid, sündmusi ja lugusid.

"Eesti raamatu lugu on meie kõigi lugu. "Loo lugu! interaktiivne veebikeskkond kutsub kõiki huvilisi osa saama sellest rikkusest – avastama, meenutama ja talletama oma lugusid," sõnas projektijuht Helle Maaslieb.

Elavas ja avatud keskkonnas saab tutvuda eesti raamatu ja kirjanduse ajaloo oluliste hetkede ja teostega, avastada seni varju jäänud lugusid ning luua ja jagada ka oma raamatu- ja lugemislugusid.

Uut veebikeskkonda esitletakse Eesti kirjandusmuuseumis 8. septembril. Sündmusel tutvustavad sisukeskkonna ülesehitust ja võimalusi kuraatorid Helle Maaslieb ja Marin Laak. Järgneb vestlusring sisuloojatega, milles osalevad Janika Kronberg, Anu Raudsepp, Ilmar Vaaro ja Tiina Ritson.

Üritust on võimalik otseülekandena jälgida KirmusTV vahendusel ning see jääb ka hiljem järelvaadatavaks.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

