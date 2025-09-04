Kuraator: Anna-Stina Treumund oli Eesti esimesi kväärkunstnikke

Anna-Stina Treumund oli feministlik kunstnik ja aktivist. Tema kunstiprojektid olid Eesti 2000. ja 2010. aastate kunstiväljal ja feministlikus liikumises märgilise tähtsusega sündmused.

"Ta alustas väga isikliklkest teemadest, autoportreedest. Ta on üks esimesi kunstnike, kes hakkas Eestis tegema kväärkunsti, lähtus oma kogemustest lesbina ja kväärisnimesena. Tema kunst on isiklik. On pildistanud ennast oma kallimaid oma lähedasi oma perekonda," rääkis üks kuraatoritest Piret Karro-Arrak.

2017. aastal meie seast lahkunud fotograafil oma elu jooksul nii suurt näitust nagu praegu Kumus, ei olnud. Kuraatorid töötasid selleks läbi kogu Treumundi teadaoleva loomingu.

"Neid faile on lademets ja palju materjali, mida ei ole näinud, mida ei ole näitustel näidatud varem, mis tuli arhiivist välja, mis on hästi põnev materjal, mida uurida," rääkis kuraator Magdaleena Maasik.

Kumu viienda korruse galeriis on fotograafi tööd jaotatud teemade kaupa, kõiki fotosid läbib siiski sarnane stiil ja käekiri.

"See on väga julge, küllaltki radikaalne ja hästi iseloomulik talle. Sa tunned selle kohe ära, kui näed ta pilte. Ta ei taotle ainult ilusat ja meeldivat. Seal on alati midagi nihestatud ja alati on selle taga ka tugev sõnum," lisas Maasik.

Anna-Stina Treumundi tööde kõrval on Kumu näitusel väljas ka teiste kunstnike töid, keda ta on mõjutanud või kes sarnaseid teemasid oma töödes kajastavad.

Näitus "Kuidas ära tunda lesbit?" jääb avatuks jaanuari keskpaigani.