Ida-Virumaal käivad ülilühifilmide põnevusseriaali võtted

Ida-Virumaal käivad ülilühifilmide põnevusseriaali esimese hooaja võtted. Rahvusvahelise meeskonna loodud filmi tegevus toimub Nõukogude Eestis ja seda on kavas näitama hakata voogedastusplatvormidel.

Ülilühifilmide seriaali esimese hooaja pealkiri on "Alaealiste asjade inspektor: vari Jõhvi kohal". Hooaeg koosneb tosinast umbes ühe kuni kahe minuti pikkusest osast. Kusjuures filmitakse kahes formaadis ehk see tehakse vaatamissõbralikuks ka neile, kes on harjunud mobiili püsti käes hoidma.

Kuigi rahvusvaheliste lepingutega kaetud sisust filmitegijad väga palju rääkida ei tohi, siis nii palju on teada, et tegevus toimub okupatsiooniaegses Eestis.

"See on tegelikult vestern. Mulle küll alati öeldakse, et Nõukogude Liidus ei saanud vesterni olla, aga ma pole sellega nõus," sõnas režissöör Pavel Gavrilin.

Filmi teeb rahvusvaheline seltskond. Üht peaosalist mängib Ella Bardot Londonist. Tema ütles, et rolli sisseelamiseks sai tehtud palju tööd.

"See oli minu jaoks väga huvitav. Mulle saadeti palju materjali lugemiseks, selleks, et mõista, milline oli tol ajal elu ja milline võis olla tollane politsei. See oli praegusest täiesti erinev maailm ja seda oli väga põnev avastada," rääkis Bardot.

Seriaalis saavad näitlejatööd proovida ka kohalikud filmihuvilised, kes alustasid filmimeeskonna aitamisest.

"Kõigepealt tegutsesime produktsioonitiimis. Siis oli vaja sobivat näitlejapersonali saada ja vaadati, et tüüp sobib, ja nii ma selle rolli sain. Väga põnev on suhelda erinevate professionaalidega, tuntud näitlejatega ning jälgida ja jätta endale meelde. Sest tahaks olla rohkem filmis ja tunda seda maailma," rääkis taustanäitleja Andres Trilljärv.

Mõlemad mehed avaldasid lootust, et kui Ida-Virumaal valmib järgmisel aastal filmilinnak, siis saab filmivõtetel maakonnas tihti kaasa lüüa. Venemaalt pärit, kuid juba üle kümne aasta Jõhvis elava filmitegija Pavel Gavrilini sõnul tuleb selliseid huvilisi toetada.

"Minu eesmärk on alati olnud pakkuda inimestele kaasalöömisvõimalust neile uues valdkonnas, milles nad võibolla kunagi saavad edukaks," sõnas Gavrilin.

Seriaali "Alaealiste asjade inspektor: vari Jõhvi kohal" avahooaeg peaks vaatajateni jõudma tuleva aasta veebruarikuus.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

