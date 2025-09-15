Galerii: Rapla kultuurifestivalil Särin esines ansambel Koer

Särin avati reedel Raplas Vaiko Epliku ja Mari Jürjensi duetiga ning Pärt Uusbergi dirigeerimisel Maili Metssalu lauluga "Siia laotan südame". Festivali avapäeval tantsitasid sajust hoolimata kohale tulnud rahvast veel Lexsoul Dancemachine, Alonette ja Maris Pihlap. Luulet luges Kristiina Ehin ning oma filmist Must Auk rääkis Moonika Siimets. Üks avapäeva populaarsemaid sündmusi oli Rapla Väikelinnateatri bussituur läbi linna.

Laupäeval astus pärast pikka pausi lavale ansambel Koer. Lisaks veel Mari Jürjens, Chalice, Remo Savisaar, Tõnis Niinemets, Eik ja mitmed teised.