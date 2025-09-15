Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusika festivalil tuuakse lavale Francesco Cilea ooper

X!

Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusika festivalil näeb vähe mängitud Itaalia helilooja Francesco Cilea romantilist ooperit "Adriana Lecouvreur". Kaunase riikliku muusikateatriga koostöös sündinud lavastus on Eesti publiku ees vaid kahel korral.

Ooper "Adriana Lecouvreur" sündis Pärnu ooperifestivaliks Promfest. Just see ooper toodi lavale, sest Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võitja saab valida, millist ooperirolli ta tahab teha. Leedu sopran Gabriele Bukine soovis olla Adriana.

Linnateatri lavastaja Marta Aliide Jakovski jaoks on see esimene kord ooperit lavastada.

"Ooper räägib ühe näitlejanna elust kui ka laiemalt tegelikult sellest, mis on elus oluline, kuidas ära tunda armastust ja mis on illusioon, reaalsus ja palju on siin sellist teater teatris mängu. Lavastajale väga huvitav materjal, sest selles on üsna palju veidraid loogikahüppeid, millest oli vaja läbi närida, aga üleüldiselt muusikaliselt on see üks ilusamaid oopereid. Ma arvan, et väga sarnane Puccinile ja Verdile. Hästi palju ilusaid meloodilisi aariaid. Väga võimas materjal," sõnas Jakovski.

"Ma arvan, et keskne kujund on mind siin inspireerinud. Näiteks selles lavastuses on kuldne puur või kullatud puur. Mulle tundub, et kõik need tegelased siin - kuulus näitlejanna, aristokraadid, kes tema ümber tiirlevad - elavad ühest küljest sellist luksuslikku ja privilegeeritud elu, aga teisest küljest on ka kogu oma elu avalikkuse silme all. Kogu aeg sa pead ennast kontrollima, sa ei saa ennast kunagi vabaks lasta ja see vabaduse kaotamine ongi ooperikunstniku tööd inspireerinud," ütles lavastuse kunstnik Madis Nurmis.

Ooperilavastus sündis koos Kaunase riikliku muusikateatriga ja jääb ka selle repertuaari. Eesti publik nägi ooperit Endla teatri suures saalis pühapäeval ja seda mängitakse Endlas veel ka teisipäeval. Ooperifestival Promfest kestab 19. septembrini.

