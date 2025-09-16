Martin Algus avaldas teise luulekogu "Elektro"
Kirjastuses Puänt ilmus Martin Alguse teine luulekogu "Elektro", mis räägib sihi otsimisest ja armastuse hoidmisest elektrit täis ajal, kui usk kindlana tundunud asjadesse on kõikuma löönud.
Autor kirjeldab tundmusi ja värelusi siin ja sealpool Atlandi ookeani. Ärevus väljendub kõikjal omal moel, see säriseb sügaval närvide niidistikus. Rännak suubub aegajalt kunagise kodupaiga sumedusse ja valgust pakub ka muusika, mis on üks neist asjadest, millest saab pilguga läbi sirutuda, sõrme läbi torgata, hingeõhu läbi puhuda, üks neist õrnadest asjadest, mis usku hoiavad.
""Elektro" on omamoodi päevik, mille pidamist alustasin veebruaris 2022, tundsin vajadust järsult muutunud pingeväljas ennast kuidagi koondada, julgustada, uurida," ütles Algus.
Martin Algus on eesti kultuuripildis tuntud mitmekülgse loojana. Tema proosadebüüt "Midagi tõelist" (2018) võitis Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia ja Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna. 2020. aastal ilmus Alguse jutukogu "Tagamaa" ning 2021. aastal luulekogu "Paranemine". "Elektro" on autori teine luulekogu.
Raamatu on toimetanud Helena Läks ning kujundanud Triinu Kööba ja Einike Soosaar.
KATKENDID RAAMATUST
***
tahame karjuda laulda naerda ropendada tuld pursata nutta tantsida
küüntega kriipida jalgadega vehkida tahame käsi väänata ja rusikad
näo ees läbi suitseva märtsi tormata
hetke pärast tahan kõik unustada ja sumada sillerdavasse vette
tahan kaduda merepõhja kummaliste viljade ja laugete
düünide vahele
see vesi kõlbab hingata
roheline vihkudena sädelev valgus
sina kaod sabaga vehkides punakollaste korallide taha
mina põikan pisikesi mullikesi ahmides ümber
tundmatu taime nõtke varre
***
aga võib-olla jumal valdabki vaid pudikeelt ja meie oleme nagu
ise arenema hakanud tehisaru millalgi juba ammu tuhatnelja enda
looja eest minema kapanud ning ei tema nupp meid küll enam
noki see ürgmõmin mida jumal veel mõistis on meil keerukaks
grammatikaks arendatud ja kahju küll kui jumal ei saa lugeda meie
raamatuid ja seadusi aga võib-olla ta naerab Tomi ja Jerry peale
ja kuulab pastorite manitsusi ja tabab seal vahel enda nime
vilksamas ja püüab ehk mõista millest jutt käib
***
sa ei saa magada
ja minagi magan heitlikult
vahetame ruume õhutame päid
tahame sõita Rooma või Lissaboni
tahan kunagi Madeiral pisikese plaadipoe avada
sellest saab minu pensionisammas rohelise mäe tipus kus
sillerdavad pilved ja kotkaste külmapisarad
tahan lumivalgel väljakul süsimusta kohvi juua
tahan sinuga joosta unenäos mis meenutab
leegitsevat moonipõldu täiskuu valgel
tahan näha seda unenägu liivasel künkal ookeani serval
või tumedal kaljul keset uinuvaid mände
ja kusagil all sätendab järv hingama
tõusnud kalade soomustest
see võis olla hoopis Stockholmi kõrval
ühel metsistunud graniidirahnul
või rattaretkel mõnes teises unenäos
kohe peale keskkooli kui maailm algas jälle otsast
uute rahatähtede ja välismaa šokolaadiga
ainult inimesed olid ikka needsamad
surnud tähtedest ja kulunud trikotaažist vormitud
***
tean nüüd paremini mis on kadumine
olen õppinud märkama aja petlikku geomeetriat
kaldun endas nokitsema
kaldun taanduma naha ja tuksete taha
leian mälustki ühtteist huvitavat
koltunud värvides õhku
läbipaistvaid õitsenguid
kunagisi kohtumisi mis on iseomaseks
lõhnaks muutunud
avastan selles aeglaselt kinni vajuvas kaevanduses
kihte mida isegi mälu pole näinud
kohtumatusi
puudutamatusi
ütlemata jäämisi
***
sinise laotuse taga kaardub kosmose tume kuusik
seal on rahu ja üks kiir mis hoiab taevast tasakaalus
sädeleva nõelasilma otsas
lained kahisevad lõputut litaaniat pehmelt sähvivas magentas
kes meid ootab
mis meist saab
olles iga väreluse tuhandik ja korraga üks voog
***
nad tulistasid nad laulsid nad tõmbasid üles lipud
nad tagusid rauda nad langetasid puid ja puurisid mägesid
nad tapsid Lincolni Kennedy ja King-Kongi
mis selle keskuse nimi on?
Rockefeller? ei
sa hakkad naerma läbi Nairobi trummide
anahata südame kõrval lülisammastes?
tehke Ameerika veelgi suuremaks kui tahate
meile on seda niigi parasjagu
meie võime veeta terve pühapäeva jälgides laulusääske
vee peal tantsimas võime laulda koos sääsega
särk kleepub
sireen kajab
indiaanlasi pole
Toimetaja: Karmen Rebane