STL-i uus lavastuste sari toob tantsulavale kunstniku, inseneri ja dirigendi

"Koreograafia+" sarjas astuvad esimesena üles kolm tantsijat Juulius Vaiksoo, Mark Monak ja Rebecca Green. Mark Monak arutleb oma tükis "Minu maja" kodu ja perekonna üle.

"Missugused probleemid seal võivad esineda või siis mida me kõik päevavalgele ei taha millegipärast tuua. Ja mille pärast on koduelust rääkimine millegi pärast tabuks muutunud," selgitas Monak.

Mark Monaki lavastus valmis koostöös kunstnik Kärt Hammeriga. "Me oleme mõlemad laval. Seda ma ütlesin talle kohe, et ma tahaksin, et ta viibib minuga koos samas ruumis. Mul on tunne, et me jagame esteetikas või kunstis mingeid väärtusi, nii et kohe algusest peale lõime narratiivi, lavakujunduse, kostüümi ja kõik muu üheskoos," lisas ta.

Los Angelesest pärit Eestis elav tantsukunstnik Rebecca Green valis lavaliseks koostööks ehitusinseneri Maret Lüllmani ning nende ühistükk kannab nime "Kehatäis tööd".

""Kehatäis tööd" on lavastus tööst ja asjade ehitamisest. See algas lavalise füüsilise töö uurimisega. Kui kohtasin oma koostöökaaslast, liikus fookus sellele,

millist tööd pakutakse olenevalt sellest, kas näime mehelikud või naiselikud. Kuidas sooline identiteet mõjutab seda, mida maailm meist eeldab," selgitas Green.

Juulius Vaiksoo uurib oma lavastuses koos dirigent Hirvo Survaga kahe kunstilise juhi rolle. "Laval kohtuvad koreograaf ehk mina ja dirigent. Laval saabki näha, kumb juhib kumba. Mitte võimuvõitlus, vaid väike duett, minu ja Hirvo vahel.

Lühilavastuste kava "Koreograafia+" etendub Sõltumatu Tanstu Laval kolmapäevast alates kolmel järgneval õhtul.