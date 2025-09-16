X!

STL-i uus lavastuste sari toob tantsulavale kunstniku, inseneri ja dirigendi

Teater
Foto: Siim Lõvi /ERR
Teater

Sõltumatu Tantsu Lava alustab oma 20. hooaega uue sarjaga "Koreograafia+". Kolmel järjestikusel õhtul jõuavad vaatajate ette lavastused, kus tantsijad on valinud enda kõrvale kaaslooja hoopis teisest valdkonnast.

"Koreograafia+" sarjas astuvad esimesena üles kolm tantsijat Juulius Vaiksoo, Mark Monak ja Rebecca Green. Mark Monak arutleb oma tükis "Minu maja" kodu ja perekonna üle.

"Missugused probleemid seal võivad esineda või siis mida me kõik päevavalgele ei taha millegipärast tuua. Ja mille pärast on koduelust rääkimine millegi pärast tabuks muutunud," selgitas Monak.

Mark Monaki lavastus valmis koostöös kunstnik Kärt Hammeriga. "Me oleme mõlemad laval. Seda ma ütlesin talle kohe, et ma tahaksin, et ta viibib minuga koos samas ruumis. Mul on tunne, et me jagame esteetikas või kunstis mingeid väärtusi, nii et kohe algusest peale lõime narratiivi, lavakujunduse, kostüümi ja kõik muu üheskoos," lisas ta.

Los Angelesest pärit Eestis elav tantsukunstnik Rebecca Green valis lavaliseks koostööks ehitusinseneri Maret Lüllmani ning nende ühistükk kannab nime "Kehatäis tööd".

""Kehatäis tööd" on lavastus tööst ja asjade ehitamisest. See algas lavalise füüsilise töö uurimisega. Kui kohtasin oma koostöökaaslast, liikus fookus sellele,
millist tööd pakutakse olenevalt sellest, kas näime mehelikud või naiselikud. Kuidas sooline identiteet mõjutab seda, mida maailm meist eeldab," selgitas Green.

Juulius Vaiksoo uurib oma lavastuses koos dirigent Hirvo Survaga kahe kunstilise juhi rolle. "Laval kohtuvad koreograaf ehk mina ja dirigent. Laval saabki näha, kumb juhib kumba. Mitte võimuvõitlus, vaid väike duett, minu ja Hirvo vahel.

Lühilavastuste kava "Koreograafia+" etendub Sõltumatu Tanstu Laval kolmapäevast alates kolmel järgneval õhtul.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Pärdi radadel

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:55

Riste Sofie Käär andis välja luuleraamatu "Aps!"

18:50

STL-i uus lavastuste sari toob tantsulavale kunstniku, inseneri ja dirigendi

18:47

Viive Noor tähistab 70. sünnipäeva seni suurima isikunäitusega

18:45

Joonas Sildre tutvustas USA-s Arvo Pärdi elulool põhinevat graafilist romaani

15:52

Angelika Kollin: võin tänaseni Eestist lahkumisele mõeldes nutma hakata

15:39

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

15:19

Galerii: Pärnus avati fotonäitus Argentinast kodusõja ajal välja viidud filmirullidest

14:38

Uus "Demon Slayeri" film kogus avanädalavahetusel ligi 4000 külastust

14:17

Improteater Impeerium toob lavale uue krimiformaadi

14:06

LR kuldsarjas ilmus romaan 1960. aastate New Yorgi koolielust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15:39

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

15.09

Arvustus. Uudse pilguga nähtud Teine maailmasõda

13:29

Galerii: Südalinna teatri majalt eemaldati Vene teatri silt

13.09

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

11:08

Sinefiil | Emmydel võidutsenud "Stuudio" on humoorikas sissevaade Hollywoodi köögipoolele

14.09

Karin Allik: kui piletihinda aina tõstetakse, siis muutub teater ka üha elitaarsemaks

15.09

Arvustus. Nõrgapoolne teostus annab võimaluse kontseptsiooni nautida

10:16

Sinijärve raamatusoovitused: Matsini hullupanek krutib end üha kõrgematele tasanditele

15.09

Emmydel võidutses Apple'i satiirisari "The Studio"

15.09

Selgusid 2025. aasta muusikapreemiate nominendid

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo