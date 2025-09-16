Riste Sofie Käär andis välja luuleraamatu "Aps!"

Raamatuke sisaldab viimase paari aasta jooksul kirjutatud luuletusi. Autori enda sõnul peegeldavad need murde- ja pöördepunkte, mis tema elus ja loomingus on viimasel ajal aset leidnud. Alguses apsudena tunduvad juhtumised on aga mõnikord päris hästi tööle hakanud.

"Võrreldes mu varasemate asjadega on mu luuletused muutunud väga palju narratiivsemateks. Kui varem ma üritasin kätkeda mingit abstraktsemat või hetkelisemat asja, siis nüüd need on muutunud jutustavamateks ja ses mõttes proosale lähemale liikunud," selgitas Käär.

"Nii keeleliselt, kujundlikult kui ka teemade poolest. Mingites luuletustes võib kohata tegelasi ja kohti, aegu, mida varasemates luuletustes on juba kohatud," lisas ta.