X!

Riste Sofie Käär andis välja luuleraamatu "Aps!"

Kirjandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Kirjandus

Kirjastus Puänt andis välja Riste Sofie Kääri uue luuleraamatu, mis kannab pealkirja "Aps!".

Raamatuke sisaldab viimase paari aasta jooksul kirjutatud luuletusi. Autori enda sõnul peegeldavad need murde- ja pöördepunkte, mis tema elus ja loomingus on viimasel ajal aset leidnud. Alguses apsudena tunduvad juhtumised on aga mõnikord päris hästi tööle hakanud.

"Võrreldes mu varasemate asjadega on mu luuletused muutunud väga palju narratiivsemateks. Kui varem ma üritasin kätkeda mingit abstraktsemat või hetkelisemat asja, siis nüüd need on muutunud jutustavamateks ja ses mõttes proosale lähemale liikunud," selgitas Käär.

"Nii keeleliselt, kujundlikult kui ka teemade poolest. Mingites luuletustes võib kohata tegelasi ja kohti, aegu, mida varasemates luuletustes on juba kohatud," lisas ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

