Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis murest tühjaks voolavate büroohoonete üle ning tõdes, et pealinnas on lastud elul kesklinnast ära minna, mis mõjutab omakorda kogu linna.

Tallinnas sirguvad vanade ärihoonete asemel uued uhked kvartalid. "Ärihooned ja kontorid on muutust läbimas. See ei oli nii ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Tühjaks jäävad eelkõige need kontoripinnad, mis on lähtunud vanast mudelist, kus koridorid piirnevad väikeste kabinettidega. Näeme, et kõik inimesed tahavad endale selliseid Google'i stiilis kontoreid, kus on pinksilauad ja muud sellised asjad. Uutel hoonetel, mis suudavad seda pakkuda, ongi turul konkurentsieelis," selgitas Mänd.

Mänd tõdes, et küsimus, mida teha tühjaks jäävate kontorihoonetega, ongi suur probleem. "Kogu maailm otsib sellele lahendust ja ka Tallinn. Ma ütleksin, et me oleme Tallinnas varem lasknud liiga kergekäeliselt äripindadel kesklinnast välja minna. Praegu olemegi olukorras, kus kesklinnas jäävad suured büroohooned tühjaks ja oleme lasknud elul kesklinnast ära minna," nentis linnaarhitekt.

"Kui lased elul kesklinnast ära minna, siis ei mõjuta see ainult kesklinna, vaid see hakkab mõjutama tervet linna. Kui sul on süda haige, siis ei ole see ainult südame probleem, vaid terve organismi probleem," lisas ta.

Pärast 2001. aasta ülelinnalist üldplaneeringut on üle mindud linnaosade põhistele üldplaneeringutele. Sellega on hiljem enamus linnaosi ära kaetud, välja arvatud Põhja-Tallinn ja kesklinn.

"Mis on kahjuks kõige kiiremini arenevad piirkonnad ja selle tõttu me olemegi algatamas see sügis uuesti ülelinnalist üldplaneeringut, et saada see üldpilt. Sest ainult linnaosade põhjal ei saa lahendada ülelinnalisi võrgustikke. Mis puudutab Põhja-Tallinnat, siis juhuslikult on just täna volikogus Põhja-Tallinna üldplaneeringu arutelu ja ma tõesti loodan, et volinikud suudavad olla kõrgemalt poliitiliselt kemplusest ja see läheb sealt läbi. Järgmine etapp on avalikustamine, mis tähendab, et kõik Tallinna kodanikud ja arendajad saavad teha ettepanekuid, kriitikat, arvamust avaldada ja seadusest tulenevalt on kohustus iga küsimust kaaluda ja sellele vastata," märkis Mänd.

"Kui see läbi ei lähe, siis jääb see jälle kuudeks venima," lisas ta.