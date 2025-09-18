X!

EKKM läheb renoveerimisele ja saab lisahoone

EKKM
EKKM Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tallinna linn kuulutas välja arhitektuurikonkursi Linnamuuseumi uudsele Avatud Kogude hoone ideele, mille raames on plaan renoveerida ka praegune Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi hoone ning lisaks saab EKKM omale ka lisahoone.

Arhitektuurivõistlusega otsitakse lahendust Avatud Kogude hoonele, mis hoiab endas Tallinna Linnamuuseumi ja Fotomuuseumi kogusid ning teeb need avalikkusele ligipääsetavateks ning käsitleb lisaks ka Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumit. Kolm muuseumit soovitakse siduda üheks ruumiliseks tervikuks, kuid EKKM-i puhul organisatsioonilist liitumist ei toimu.

Eesmärk on säilitada vana tööstushoone, kus EKKM hetkel tegutseb ning sealjuures taastada ka estakaadid – üks neist osaliselt olemasolev põhjapoolne estakaad, teine hetkel lammutatud lõunapoolne estakaad, mis ühendas EKKM-i Kultuurikatlaga. Lisaks saab EKKM endale lisahoone, kus laiendada oma tegevust, aga ka leida pinda kaasaegsetele lao- ja abiruumidele. Arhitektuurikonkurss on avatud 10. detsembrini.

EKKM-i maja ajalugu on mitmeti märgiline: senini tabamatu ehitusdaatumi ja projekteerijaga, kuid 1950. aastatel Tallinna Soojuselektrijaama abihoonena kerkinud ning sellena kasutuses olnud 1979. aastani. 2006. aastal kolis pikalt tühjalt seisnud hoonesse kunstnike grupp, kes kuulutas selle Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumiks.

Pea 20 aasta jooksul on toimunud rahvusvaheline ja tunnustatud näitusetegevus renoveerimata hoones üsna tagasihoidlikus, aga ka olusid arvestavalt loovaid lahendusi otsivates tingimustes. Hoonet on järk-järgult puhastatud ja kohandatud, kuid senini puudub küttesüsteem ja korralikud tingimused kaasaegse kunsti eksponeerimiseks ja säilitamiseks.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

EKKM läheb renoveerimisele ja saab lisahoone

