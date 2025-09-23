Pildid: Kuressaares avati Mart Sanderi isikunäitus

Kunstniku sõnul on see kunstiline rännak ärkamisaegsest Eestist värvikirevasse Itaaliasse, mille 19. sajandil tegid läbi paljud kunstnikud. "Itaalia on viimasel ajal olnud mulle inspiratsiooniallikas," sõnas ta ja lisas, et kunst peab suutma vaatajale oma lugu rääkida ka siis, kui kunstnik ise vaikib.

Möödunud aastal ilmus Mart Sanderi romaan "Värvide sosinad", mis on lugu kunstnik Johann Köleri õppereisist Itaaliasse ning kohtumisest esimese Eestist võrsunud rahvusvaheliselt tuntud naiskunstniku Julie Hagen-Schwarziga. Näitus "Grand Tour" ongi Sanderi sõnul kummardus kõigile neile, kes eesti kunstile omal ajal aluse panid.

"Grand Tour" jääb Kuressaare Raegaleriis avatuks 11. oktoobrini.