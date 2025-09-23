X!

Pildid: Kuressaares avati Mart Sanderi isikunäitus

Kunst
Kuressaares avati Mart Sanderi isikunäitus
Vaata galeriid
7 pilti
Kunst

16. septembril avati Kuressaare Raegaleriis Mart Sanderi isikunäitus "Grand Tour".

Kunstniku sõnul on see kunstiline rännak ärkamisaegsest Eestist värvikirevasse Itaaliasse, mille 19. sajandil tegid läbi paljud kunstnikud. "Itaalia on viimasel ajal olnud mulle inspiratsiooniallikas," sõnas ta ja lisas, et kunst peab suutma vaatajale oma lugu rääkida ka siis, kui kunstnik ise vaikib.

Möödunud aastal ilmus Mart Sanderi romaan "Värvide sosinad", mis on lugu kunstnik Johann Köleri õppereisist Itaaliasse ning kohtumisest esimese Eestist võrsunud rahvusvaheliselt tuntud naiskunstniku Julie Hagen-Schwarziga. Näitus "Grand Tour" ongi Sanderi sõnul kummardus kõigile neile, kes eesti kunstile omal ajal aluse panid.

"Grand Tour" jääb Kuressaare Raegaleriis avatuks 11. oktoobrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

23.09

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

23.09

Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusikat kui indiebände

23.09

Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

23.09

Arvustus. Skoone on siiras, Skoone tapab

23.09

Pildid: Kuressaares avati Mart Sanderi isikunäitus

23.09

"Klassikatähed 2025" alustab maailmakuulsate meloodiatega

23.09

Gretchen Lawrence'i duo New York avaldas lühialbumi "Push"

23.09

Animafilm "Kadunud sokid" võitis Hispaanias parima lastefilmi auhinna

23.09

Kinodesse jõuab Erik Tikani dokumentaalfilm "Sinikollane"

23.09

Sinefiil | "Torn" on film, mille juurde tuleb ise minna

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.09

Sinefiil | "Torn" on film, mille juurde tuleb ise minna

21.09

Karen Jagodin: lõhe riigi seatud ootuste ja tegelike võimaluste vahel aina süveneb

22.09

Keeleminutid. Tervitused ja hüvastijätud 18. sajandil

22.09

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

22.09

Pildid: Viimsi Artiumi tünnigaleriis avati Robin Nõgisto isikunäitus

23.09

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

22.09

Aliis Aalmann: kooliaegne lugemisilmekus tömbistab luulet

22.09

Keelesäuts. Veelkord promptist ja viibast

22.09

Olari Elts: nüüd on riigi kord

21.09

Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo