X!

Teine Tartu Illustratsioonifestival võtab fookusesse raamatuillustratsioonid

Kunst
Tartu Illustratsioonifestival
Tartu Illustratsioonifestival Autor/allikas: Kerttu Kruusla
Kunst

Laupäeval, 4. oktoobril toimub Tartus illustratsiooni, kirjanduse, disaini ja kujutava kunsti teemasid haarav Tartu Illustratsioonifestival (TIF). Teist aastat toimuv festival toob kokku illustraatorid ja külastajad nii Eestist kui ka välismaalt.

Selle aasta festivali fookus on raamatuillustratsioonil ja teeb koostööd Eesti Raamatu Aasta ja Eesti Lastekirjanduse Keskusega.

"Raamatukultuur hõlmab suurt hulka nähtusi ning illustratsioonid on nende seas väga olulisel kohal, seetõttu on suur rõõm, et TIF on tänavu pühendatud just raamatuillustratsioonile ning et festivali ja raamatuaasta koostöös saab teoks nii mõnigi sündmus – nende seas näiteks kirjanike ja illustraatorite kiirkohting, aga ka mitu vestlusringi ning märgilistele eesti luuleraamatutele keskenduva rändnäituse avamine," sõnas raamatuaasta peakorraldaja ning Eesti Kirjanduse Seltsi tegevjuht Marja Unt.

Lisaks raamatutele hõlmab ühepäevane programm teemasid erinevatest trükikunsti ja illustratsiooni siduvatest valdkondadest nagu näiteks karakteriloome, zine-kultuur, kirjanike ja illustraatorite koostöö ja rahvusvaheline Bologna Lasteraamatute mess.

Festivalil leiavad aset töötoad, ettekanded, vestlusringid ja pea 40-st nii kodumaistest kui lähiriikidest pärit illustraatoritest koosnev turg. Lisaks teistele ettekande tegijatele on võimalus kuulata ühe Eesti tuntuima illustraatori ja animaatori Heiki Ernitsa vestlust tema loometeekonnast, protsessidest ja armastatud karakterite sünnist.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:24

"Üks võitlus teise järel" kogus avanädalavahetusel üle 4400 külastuse

15:14

Berit Kaschan: luuletaja peab õppima elama pidevate lüüasaamistega

14:17

Teine Tartu Illustratsioonifestival võtab fookusesse raamatuillustratsioonid

13:44

2026. aasta Super Bowlil esineb Puerto Rico superstaar Bad Bunny

12:19

Arvustus. "Õpetaja 12. Uluotsa maja": Lehte Hainsalu elav kirjanduslugu

10:54

Arvustus. Ulme kui hõimusild

10:43

Tänavune Accordionfest tähistab viiendat sünnipäeva

06:05

Valitsus plaanib kultuurile iga aastaga järjest vähem raha eraldada

28.09

Anu Viltrop: kes on (muuseumitöötaja) madalas palgas süüdi?

28.09

Arvustus. Turvaline talendifestival Reeperbahnil

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.09

Boipepperoni: Eesti popmuusikas võiks rohkem üllatusi olla

28.09

Anu Viltrop: kes on (muuseumitöötaja) madalas palgas süüdi?

27.09

Arhitekt Andrus Kõresaar: Tallinn on muutunud heaks linnaruumiks

27.09

Ansambel Sadu avaldas debüütalbumi "Probleemid paradiisis"

28.09

Arvustus. "Vana Veenus": naine, sina oled kena … ka vanemana

28.09

See, mis on alati olnud, mida inimesed on alati tundnud – ja mida kõik on alati teeninud

19.09

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

27.09

Pildid: kunstiakadeemia galeriis avati kaks uut näitust

28.09

Arvustus. Turvaline talendifestival Reeperbahnil

26.09

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo