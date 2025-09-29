Teine Tartu Illustratsioonifestival võtab fookusesse raamatuillustratsioonid

Laupäeval, 4. oktoobril toimub Tartus illustratsiooni, kirjanduse, disaini ja kujutava kunsti teemasid haarav Tartu Illustratsioonifestival (TIF). Teist aastat toimuv festival toob kokku illustraatorid ja külastajad nii Eestist kui ka välismaalt.

Selle aasta festivali fookus on raamatuillustratsioonil ja teeb koostööd Eesti Raamatu Aasta ja Eesti Lastekirjanduse Keskusega.

"Raamatukultuur hõlmab suurt hulka nähtusi ning illustratsioonid on nende seas väga olulisel kohal, seetõttu on suur rõõm, et TIF on tänavu pühendatud just raamatuillustratsioonile ning et festivali ja raamatuaasta koostöös saab teoks nii mõnigi sündmus – nende seas näiteks kirjanike ja illustraatorite kiirkohting, aga ka mitu vestlusringi ning märgilistele eesti luuleraamatutele keskenduva rändnäituse avamine," sõnas raamatuaasta peakorraldaja ning Eesti Kirjanduse Seltsi tegevjuht Marja Unt.

Lisaks raamatutele hõlmab ühepäevane programm teemasid erinevatest trükikunsti ja illustratsiooni siduvatest valdkondadest nagu näiteks karakteriloome, zine-kultuur, kirjanike ja illustraatorite koostöö ja rahvusvaheline Bologna Lasteraamatute mess.

Festivalil leiavad aset töötoad, ettekanded, vestlusringid ja pea 40-st nii kodumaistest kui lähiriikidest pärit illustraatoritest koosnev turg. Lisaks teistele ettekande tegijatele on võimalus kuulata ühe Eesti tuntuima illustraatori ja animaatori Heiki Ernitsa vestlust tema loometeekonnast, protsessidest ja armastatud karakterite sünnist.