Galerii: Tartus toimus teine Tartu illustratsioonifestival TIF

Tartus toimus teine Tartu Illustratsioonifestival TIF
4. oktoobril täitus Tartu Aparaaditehas taas illustratsiooni ja kujutava kunsti armastajatega, kui teist korda toimus Tartu illustratsioonifestival TIF. Festival tõi kokku üle 40 illustraatori, sadu külastajaid ning rahvusvahelisi külalisi.

Ühepäevasel festivalil toimusid kaheksa töötuba, kolm ettekannet, kaks paneelarutelu ning sai külastada nelja näitust. Festivali fookuses olnud raamatuillustratsioon tõi kirjanikud ja illustraatorid kokku kiirkohtingul, kus sündis mitmeid uusi koostööideid. Samuti leidis Kett Galeriis aset ühepäevane zine'de ehk voldikraamatute näitus, kus olid väljas nii Eesti kui ka Läti kunstnike isikupärased väiketrükised.

Festivali korraldajad, illustraatorid ja disainerid Liina Lember ning Helena Pass ütlesid, et tunne on uskumatult hea. "Meid rõõmustab eriti see, kui mitmed noored illustraatorid leidsid endale uue publiku ning potentsiaalseid koostööpartnereid. Samuti on oluline, et festivali kaudu tõuseb esile illustratsioon kui kunsti- ja väljendusvorm laiemas kultuurikontekstis."

Esimene Tartu illustratsioonifestival TIF toimus möödunud aasta septembris Aparaaditehases.

Toimetaja: Kaspar Viilup

