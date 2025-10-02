Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

Esimene Vana Toomas astus ametisse 1530. aastal ning püsis seal 1944. aasta märtsipommitamiseni. Tallinna raekoja kuraatori Ivi Jürgnesoni sõnul antakse esimene Vana Toomas käest raske südamega.

"Tegime kõik, mis meie võimuses, et esimene Vana Toomas ("Vana Toomas nr 1") jääks raekotta, kuid meie pingutustest ei olnud kasu. Juriidiliselt on kõik raekoja museaalid Linnamuuseumi omad – 1937. aastal anti raekoja ajaloolised esemed üle vastasutatud Linnamuuseumile. Tollal oli ootus, et ehitatakse uus raekoda ja vanasse raekotta seatakse sisse linnamuuseum, nii nagu see paljudes teistes linnades on."

"Praegu deponeerib Linnamuuseum raekojale siia ajalooliselt kuulunud ja raekojas asunud esemeid ning valib ise, mida annab raekojale ja mida näitab linnamuuseumis. Meil on küll võimalik osasid esemeid raekojas eksponeerida, aga mitte kõiki, mida sooviksime," nentis Jürgenson.

"Meie soov oli, et 1530. aasta Vana Toomas jääks raekotta, kust ta pärit on ja kust ta 1944. aasta märtsipommitamise ajal koos põleva tornikiivriga alla kukkus, sest iga museaal on kõige väärtuslikum oma ajaloolises keskkonnas. Kindlasti on külastajatel ootus näha Vana Toomast just raekojas, millega ta seostub. Raekoja keldris oli ta kõigile hästi nähtav, ka neile, kes astusid sisse ja piletit ei ostnud," rääkis Jürgenson ning lisas, et kuigi linnamuuseum viitab oma otsuses säilitamisnõuetele, siis olid vasest tuulelipule sobivad tingimused ka raekojas.

Tallinna Linnamuuseumis saab esimene Vana Toomas osaks uuest püsiekspositsioonist "Lyndanise. Reval. Tallinn. Linnaelu läbi sajandite". "Väljapaneku loomise alguses otsustasime keskenduda ka Tallinna legendidele, millest Vana Toomas on üks olulisemaid," selgitas Linnamuuseumi peavarahoidja Maris Rosenthal.

"Muuseumi võimalus ja roll on eksponeerida autentseid ja originaalseid esemeid. Kuna kokkuleppel kolleegidega Tallinna raekojast me tuulelippude vahetamise võimaluse saime, siis me otsustasime eksponeerida just nimelt uue väljapaneku kontekstis kõige algsemat ehk tuulelippu "Vana Toomas nr 1". Originaali eksponeerimisel tagab linnamuuseum kaasaegsetele nõuetele vastavad säilitustingimused ning seetõttu läheb esimene Vana Toomas uuel püsinäitusel kliimavitriini," lisas Rosenthal.

Ilma mõõgata 1952. aasta Vana Toomas võtab koha sisse raekoja keldris Autor/allikas: Tallinna raekoda

Raekoja keldris hakkab lahkujat asendama teine Vana Toomas, kes asus oma postile torni tipus 1952. aastal, mil pommitamises süttinud tornikiivri asemele pandi uus ning koos sellega ka uus tuulelipp.

Juba 1996. aastaks oli tornikiiver ohtlikult pehkinud ning koos kiivriga otsustati taas välja vahetada ka tuulelipp, sest kõigest 44 aastat torni tipus seisnud teisel Vana Toomasel olid kinnitused lahti ja lipp oksüdeerunud. Põhjuseks asjaolu, et 1952. aastal jäeti tuulelipp värvimata ning kinnitusdetailid rooste eest kaitsmata.

Selle tulemusel kaotas teine Vana Toomas oma vahipostil ka mõõga ning tuli tornist alla ilma selleta. 1996. aastal kolmandana raekoja tippu roninud Vana Toomas püsib seal tänaseni.