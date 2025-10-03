X!

Taylor Swift avaldas albumi "The Life of a Showgirl"

Taylor Swift
Taylor Swift "The Life of a Showgirl" Autor/allikas: Universal Music
Ameerika laulja ja laulukirjutaja Taylor Swift avaldas reedel oma 12. stuudioalbumi "The Life of a Showgirl". Albumit saadab pooleteisetunnine fännifilm, mis linastub kinodes üle maailma.

"The Life of a Showgirl" valmis kui Swift oma märgilise maailmaturneega "The Eras Tour" Euroopa lavasid vallutas ja endast kui meelelahutajast inspiratsiooni sai. Album valmis Rootsis koos kohalike produtsentide Max Martini ja Shellbackiga, kellega Swift tegi viimati koostööd 2017. aasta albumil "Reputation", aga ka albumitel "Red" (2012) ja "1989" (2014).

Swift ütles ise, et uus album peegeldab rõõmsat, särtsakat ja elavat energiat, mida ta maailmaturnee ajal tundis, nimetades seda oma elu kõige õnnelikumaks, metsikumaks ja dramaatilisemaks perioodiks

42-minutilisel albumil (Swifti kõige lühem pärast 2006. aasta debüütalbumit) teeb ainsa külalisena kaasa Swifti sõber ja noorem kolleeg Sabrina Carpenter, kes on ise nimetanud Swifti suureks eeskujuks ja abiks oma karjääris navigeerimisel. Albumil kõlab ka viide George Michaeli 1987. aasta loole "Father Figure".

Kaks nädalat enne albumi ilmumist teatas Swift, et kinodesse jõuab "The Official Release Party of a Showgirl", mis erinevalt 2023. aasta kontsertfilmist "Taylor Swift: The Eras Tour" on pigem 89-minutiline albumi ilmumist tähistav satelliit-fänniüritus, kus näidatakse kaadritaguseid ja laulusõnadega muusikavideosid. Ka Eesti kinodest leiab mitmeid 12-eurose piletiga "The Official Release Party of a Showgirli" linastusi. USA filmiturg ootab, et fännifilm teenib avanädalavahetusel 30 kuni 34 miljonit eurot.

Album ise jõudis ühe rekordi murda juba enne ilmumist, kui sellest sai augustikuus kõige enim eelsalvestatud album Spotify platvormi. Enne hoidis seda väikest kuid siiski tähendusrikast rekordit Swifti eelmine album "The Tortured Poets Department", mis ilmus 2024. aasta aprillis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

