Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

Prantsusmaal Charleville-Mézières'i linnas toimub maailma üks olulisemaid nuku- ja visuaalteatrite festivale Mondial des Théâtres de Marionnettes. Festivalil osaleb üle 200 lavastuse ja publikut oodatakse üle 150 000. Esimest korda festivali ajaloos on ka Balti fookuse eriprogramm. Eestit esindab Eesti Noorsooteater kolme lavastusega. Paralleelselt lavastustega on Charleville'i nukukunsti kõrgkoolis avatud ka Eesti näitus "Teatrinuku anatoomia".

Üks lavastustest on "Transport: Eesliinil", mis jutustab hüperrealistlike nukuminiatuuride kaudu mõtlemapaneva loo noorest sõjafotograafist, kes läheb esimest korda tulejoonele: mida ta seal näeb, kuidas ta reageerib. Laval on näitlejad Mart Müürisepp ja Lee Trei.

"Festivalide juures on tore see, et etendust käivad vaatamas erinevad festivalikorraldajad üle maailma. Äkki me jääme silma, äkki saame sinna, pöidlad pihku," rääkis Trei.

Islandi Hvammstangi nukuteatrite festivali kunstilise juhi Greta Cloughi sõnul oli "Transport: Eesliinil" võimas kogemus. "Mulle meeldis visuaalse loojutustamise lihtsus. Põnev oli ka idee vaadata olukorrale ajakirjaniku või sõjafotograafi vaatenurgast. Neil on moraalne dilemma, kas sekkuda või mitte ja kuidas sündmust kajastada. Lisaks ka vastutus kirjeldada asju nii, nagu nad seda näevad. Väga võimas," tõdes Clough.

Kuigi Clough on näinud varem lavastusi, kus miniatuurid kasutusel, siis midagi päris sellist mitte. "See on uus lähenemine sellele stiilile. /.../ Olen käinud Tallinnas festivalil, seal lavastusi näinud ja seal on alati väga tore olnud," lisas ta.

Eesti Noorsooteatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on Charleville-Mézières'i festival valdkonna üks tuumfestivale. "Kui minagi kunagi oma õpinguid Soome visuaalteatri koolis alustasin, siis see oli esimene festival, millest juba esimesel kursusel rääkima hakati. Kui sinna kunagi keegi oma lavastusega jõuab, siis see tähendab, et oled kohale jõudnud ja midagi tõesti ära teinud. Festival ei ole suur mitte ainult sellepärast, et siin on palju lavastusi ja see kestab kaks nädalat, vaid siin on ka üle maailma palju inimesi koos ning toimub networking," rääkis Rajas.

"Kui meie oma teatriga siin Eestit esindame, siis on suhteliselt selge, et mingisuguste inimeste jaoks tekib Eesti kui visuaalteatririik nüüd pilti," lisas ta. Rajas selgitas, et festivalile pääseti tänu 2022. aastal koos Läti ja Leeduga korraldatud esitlusfestivalile.

"Paradoksaalsel kombel oleme siin kahe lavastusega, mis põhinevad Eesti klassikul ehk Tammsaare sulest. Tammsaare kui visuaalteatri autor on omamoodi naljakas mõte," sõnas Rajas.

Rajas mängis ise festivalil kahe päeva jooksul kaheksa korda Leino Rei lavastuses "Poiss ja liblik". "Ausalt öeldes oli kogu aeg festivalielevus sees, sest see on kohtumine täiesti tundmatu publiku ja uue keskkonnaga. Kaheksa võib-olla tundub esialgu hirmutav number, aga lõpuks lähed lavale ja eesmärk on saada mingisugune loominguline kontakt ning see tekkis väga ilusasti," tõdes ta.

Noorsooteatri kunstiline juhi sõnul on festivalil osalemine suurema arenguplaani üks osa. "Sellest sügisest alustasime koostöös lavakunstikooliga visuaalteatri magistrantide õpetamist. Nendele anname kõik oma teadmised edasi. Ühtlasi on meil olnud koos lavakunstikooliga võimalus kutsuda neile kokku seitse-kaheksa välisõppejõudu, kes kõik tutvustavad oma meetodit ja nägemust. Visuaalteater on teatriliik, mis end iga kord justkui uuesti loob, nii et nad saavad väga laia ülevaate nii praktikast kui teooriast," selgitas Rajas.

"Meie lootus, eesmärk ja tahe on, et nendest saaksid Eestis järgmised visuaalteatri tegijad ja mõtestajad, et nad leiaksid endale partnereid ja ma olen täiesti kindel, et kui me sellest ilusti ja loominguliselt läbi tuleme, siis on nende lavastused järgmistel festivalidel kogu aeg siin olemas."