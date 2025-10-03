X!

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

Teater
Foto: ERR
Teater

Eesti Noorsooteater esindab Eestit Prantsusmaal Charleville-Mézières'i visuaalteatrifestivalil, kus toimub esimest korda Balti fookusprogramm. Noorsooteatr kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul oli lavastusi andes festivalielevus sees ning uue publikuga tekkis loominguline kontakt hõlpsasti.

Prantsusmaal Charleville-Mézières'i linnas toimub maailma üks olulisemaid nuku- ja visuaalteatrite festivale Mondial des Théâtres de Marionnettes. Festivalil osaleb üle 200 lavastuse ja publikut oodatakse üle 150 000. Esimest korda festivali ajaloos on ka Balti fookuse eriprogramm. Eestit esindab Eesti Noorsooteater kolme lavastusega. Paralleelselt lavastustega on Charleville'i nukukunsti kõrgkoolis avatud ka Eesti näitus "Teatrinuku anatoomia".

Üks lavastustest on "Transport: Eesliinil", mis jutustab hüperrealistlike nukuminiatuuride kaudu mõtlemapaneva loo noorest sõjafotograafist, kes läheb esimest korda tulejoonele: mida ta seal näeb, kuidas ta reageerib. Laval on näitlejad Mart Müürisepp ja Lee Trei.

"Festivalide juures on tore see, et etendust käivad vaatamas erinevad festivalikorraldajad üle maailma. Äkki me jääme silma, äkki saame sinna, pöidlad pihku," rääkis Trei.

Islandi Hvammstangi nukuteatrite festivali kunstilise juhi Greta Cloughi sõnul oli "Transport: Eesliinil" võimas kogemus. "Mulle meeldis visuaalse loojutustamise lihtsus. Põnev oli ka idee vaadata olukorrale ajakirjaniku või sõjafotograafi vaatenurgast. Neil on moraalne dilemma, kas sekkuda või mitte ja kuidas sündmust kajastada. Lisaks ka vastutus kirjeldada asju nii, nagu nad seda näevad. Väga võimas," tõdes Clough.

Kuigi Clough on näinud varem lavastusi, kus miniatuurid kasutusel, siis midagi päris sellist mitte. "See on uus lähenemine sellele stiilile. /.../ Olen käinud Tallinnas festivalil, seal lavastusi näinud ja seal on alati väga tore olnud," lisas ta.

Eesti Noorsooteatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on Charleville-Mézières'i festival valdkonna üks tuumfestivale. "Kui minagi kunagi oma õpinguid Soome visuaalteatri koolis alustasin, siis see oli esimene festival, millest juba esimesel kursusel rääkima hakati. Kui sinna kunagi keegi oma lavastusega jõuab, siis see tähendab, et oled kohale jõudnud ja midagi tõesti ära teinud. Festival ei ole suur mitte ainult sellepärast, et siin on palju lavastusi ja see kestab kaks nädalat, vaid siin on ka üle maailma palju inimesi koos ning toimub networking," rääkis Rajas.

"Kui meie oma teatriga siin Eestit esindame, siis on suhteliselt selge, et mingisuguste inimeste jaoks tekib Eesti kui visuaalteatririik nüüd pilti," lisas ta. Rajas selgitas, et festivalile pääseti tänu 2022. aastal koos Läti ja Leeduga korraldatud esitlusfestivalile.

"Paradoksaalsel kombel oleme siin kahe lavastusega, mis põhinevad Eesti klassikul ehk Tammsaare sulest. Tammsaare kui visuaalteatri autor on omamoodi naljakas mõte," sõnas Rajas.

Rajas mängis ise festivalil kahe päeva jooksul kaheksa korda Leino Rei lavastuses "Poiss ja liblik". "Ausalt öeldes oli kogu aeg festivalielevus sees, sest see on kohtumine täiesti tundmatu publiku ja uue keskkonnaga. Kaheksa võib-olla tundub esialgu hirmutav number, aga lõpuks lähed lavale ja eesmärk on saada mingisugune loominguline kontakt ning see tekkis väga ilusasti," tõdes ta.

Noorsooteatri kunstiline juhi sõnul on festivalil osalemine suurema arenguplaani üks osa. "Sellest sügisest alustasime koostöös lavakunstikooliga visuaalteatri magistrantide õpetamist. Nendele anname kõik oma teadmised edasi. Ühtlasi on meil olnud koos lavakunstikooliga võimalus kutsuda neile kokku seitse-kaheksa välisõppejõudu, kes kõik tutvustavad oma meetodit ja nägemust. Visuaalteater on teatriliik, mis end iga kord justkui uuesti loob, nii et nad saavad väga laia ülevaate nii praktikast kui teooriast," selgitas Rajas.

"Meie lootus, eesmärk ja tahe on, et nendest saaksid Eestis järgmised visuaalteatri tegijad ja mõtestajad, et nad leiaksid endale partnereid ja ma olen täiesti kindel, et kui me sellest ilusti ja loominguliselt läbi tuleme, siis on nende lavastused järgmistel festivalidel kogu aeg siin olemas."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP", intervjueeris Ave-Marleen Rei

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

14:41

Kristiina Alliksaar: konteksti kultuurieelarve lugemiseks

13:51

Filharmoonia kammerkoor tähistab Pärdi sünnipäeva Glasgow's, Londonis ja Hamburgis

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.10

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

01.10

"Pealtnägija": esimene ekskursioon 105 miljoni eest uuendatud rahvusraamatukogus

01.10

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

02.10

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

10:34

Galerii: Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

09:59

An-Marlen: hakkasin endast kui muusikust mõtlema pigem hiljuti

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

02.10

Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

01.10

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

02.10

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo