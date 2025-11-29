X!

Pildid: Mirko Rajas toob Eesti Noorsooteatris lavale "Pinocchio"

Teater
Mirko Rajas toob Eesti Noorsooteatris lavale
Vaata galeriid
11 pilti
Teater

30. novembril esietendub Eesti Noorsooteatri Ferdinandi saalis Mirko Rajase uuslavastus "Pinocchio", mis põhineb itaalia lastekirjaniku Carlo Collodi teosel "Pinocchio seiklused".

Lavastaja Mirko Rajase sõnul köitis teda Collodi loo juures selle külluslik fantaasia, siirus ja otsekohesus. "Pinocchio on minu jaoks muinasjutuline allegooria-tragikomöödia inimeseks kasvamisest, kus mänguline muinasjutt põimub väga inimliku otsinguga: sooviga saada iseendaga tõeliselt kontakti. ​​Üks selle loo paradokse on, et puust poiss, kes teeb pidevalt valesid valikuid, muutub just tänu nendele eksimustele inimeseks. Liigne korralikkus pole kunagi eesmärk omaette – oluline on tahe näha oma eksimusi ning aru saada, mida need meile õpetavad," rääkis lavastaja. 

Rajase sõnul sobib lugu hästi visuaalteatri vormirikkasse keelde. Koos kunstnik Rosita Rauaga loodud lavamaailmas põimuvad maski-, objekti- ja nukuteater ning füüsiline teater, mille arendamisel on toeks liikumisjuht Maria Solei Järvet, samuti helilooja Vootele Ruusmaa ja valguskunstnik Targo Miilimaa. 

Itaalia lastekirjaniku Carlo Collodi "Pinocchio seiklused" ilmus raamatuna esmakordselt 1883. aastal ning on sestpeale tõlgitud ligi 250 keelde. 2026. aastal tähistatakse Collodi 200. sünniaastapäeva. 

"Pinocchio" etendub kahes koosseisus. Laval Karl Sakrits või Risto Vaidla, Anti Kobin või Mark Erik Savi, Eliis-Maria Koit (EMTA lavakool) või Laura Nõlvak, Tiina Tõnis või Johanna Vaiksoo (külalisena). 

Autor Carlo Collodi, tõlkija Tiina Randviir, dramatiseerija ja lavastaja Mirko Rajas. Kunstnik Rosita Raud, helilooja ja laulusõnade autor Vootele Ruusmaa, liikumisjuht Maria Solei Järvet, valguskunstnik Targo Miilimaa. Lavastus sobib vaatamiseks kõigile alates 5. eluaastast.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

"Plekktrumm"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

14:21

Tšellist Indrek Leivategija: loodan väga, et ühel päeval jõuab ERSO oma rahastusega samuti järje peale

13:55

Soome kirjandusauhinna Finlandia võitis tänavu Monika Fagerholm

13:47

Pildid: Mirko Rajas toob Eesti Noorsooteatris lavale "Pinocchio"

10:34

Arvustus. Päikesekuninganna unistuste aaria kullavihma hiilguses

10:32

Anna Pärnoja: Joni Mitchelli varases loomingust on palju paralleele praeguse olukorraga maailmas

09:00

Režissöör Mstõslav Tšernov: Ukrainas on igaühe telefoniraamat väike kalmistu

28.11

Temufis esietendub tõestisündinud loost inspireeritud vanglakomöödia

28.11

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

28.11

Tartus avatud tekstiilikunstnike liidu aastanäitus pühendub materjalile

28.11

Tallinnas esinev Kara-Lis Coverdale: minu elu ja muusika on sama asi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

28.11

Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

28.11

Galerii: lõppesid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

28.11

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Yasmyn, Jarek Kasar, Reket, Ed Sheeran

28.11

Lembit Peterson: peame väga täpselt kalkuleerima, et omadega hakkama saada

28.11

Klaudia Tiitsmaa: mulle meeldib, et saan "Mio, mu Mios" hullu panna

27.11

Teoloog Riho Saard andis välja mahuka teose Eesti gospelmuusika ajaloost

28.11

"Mootorsaed laulsid" režissöör: nüüd ei jaksa enam festivalidel kohal käia, reisimine väsitab ära

28.11

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

28.11

Euroopa muuseumide aastaauhinnale on tänavu nomineeritud kaks Eesti muuseumi

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo