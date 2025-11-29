Pildid: Mirko Rajas toob Eesti Noorsooteatris lavale "Pinocchio"

Lavastaja Mirko Rajase sõnul köitis teda Collodi loo juures selle külluslik fantaasia, siirus ja otsekohesus. "Pinocchio on minu jaoks muinasjutuline allegooria-tragikomöödia inimeseks kasvamisest, kus mänguline muinasjutt põimub väga inimliku otsinguga: sooviga saada iseendaga tõeliselt kontakti. ​​Üks selle loo paradokse on, et puust poiss, kes teeb pidevalt valesid valikuid, muutub just tänu nendele eksimustele inimeseks. Liigne korralikkus pole kunagi eesmärk omaette – oluline on tahe näha oma eksimusi ning aru saada, mida need meile õpetavad," rääkis lavastaja.

Rajase sõnul sobib lugu hästi visuaalteatri vormirikkasse keelde. Koos kunstnik Rosita Rauaga loodud lavamaailmas põimuvad maski-, objekti- ja nukuteater ning füüsiline teater, mille arendamisel on toeks liikumisjuht Maria Solei Järvet, samuti helilooja Vootele Ruusmaa ja valguskunstnik Targo Miilimaa.

Itaalia lastekirjaniku Carlo Collodi "Pinocchio seiklused" ilmus raamatuna esmakordselt 1883. aastal ning on sestpeale tõlgitud ligi 250 keelde. 2026. aastal tähistatakse Collodi 200. sünniaastapäeva.

"Pinocchio" etendub kahes koosseisus. Laval Karl Sakrits või Risto Vaidla, Anti Kobin või Mark Erik Savi, Eliis-Maria Koit (EMTA lavakool) või Laura Nõlvak, Tiina Tõnis või Johanna Vaiksoo (külalisena).

Autor Carlo Collodi, tõlkija Tiina Randviir, dramatiseerija ja lavastaja Mirko Rajas. Kunstnik Rosita Raud, helilooja ja laulusõnade autor Vootele Ruusmaa, liikumisjuht Maria Solei Järvet, valguskunstnik Targo Miilimaa. Lavastus sobib vaatamiseks kõigile alates 5. eluaastast.