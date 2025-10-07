X!

Galerii: kinodesse jõudis Rain Rannu mängufilm "Uus raha"

6. oktoobril esilinastus Tallinnas Rain Rannu viies mängufilm "Uus raha", mis võtab pihtide vahele rahapsühholoogia ja rikas olemise.

Järjes 2023. aasta filmile "Vaba raha" on IT-spetsialist Taavi (Märt Pius) ja tema õpetajast abikaasa Liisa (Steffi Pähn) ootamatult vastamisi küsimusega: mida teha, kui ühel hommikul on pangakontol absurdselt suur rahasumma – ei vähem ega rohkem kui 50 miljonit eurot.

Filmi produtsendi Tõnu Hiielaidi sõnul on "Uus raha" muhe komöödia sellest, kuidas raha võib inimesi ja suhteid muuta – või siis näitab ta üsna täpselt, milline sa juba olid.

Filmis löövad kaasa teiste seas Elina Masing, Edgar Vunš, Ivo Uukkivi, Henrik Kalmet, Rasmus Kaljujärv, Hanna Martinson, Jim Ashilevi, Mikk ja Mari Jürjens ning paljud teised. 

Filmi operaator on Ants Tammik, kunstnikud Tõnu Hiielaid ja Urmet Piiling, helirežissöör Markus Andreas, monteerijad Rain Rannu ja Moonika Raidam, heliloojad Janek Murd, DEW8 ning Bert On Beats ja produtsendid Tõnu Hiielaid ja Rain Rannu. 

Filmi tootja ja levitaja on Tallifornia, kelle varasemateks mängufilmideks on "Pikad paberid", "Mind on kaks" ja "Tulnukas 2".

