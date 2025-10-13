X!

Triinu Meres andis välja uue jutukogu "Teistmoodi tavaline"

Triinu Meres
Triinu Meres Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kirjastuse Fantaasia ulmesarjas Sündmuste Horisont ilmus Triinu Merese jutukogu "Teistmoodi tavaline".

Triinu Meres kui muinasjutuvestja on kirja pannud hulga erinevaid jutte, mida kõiki võib omamoodi muinaslugudeks pidada. Kirjastuse sõnul leiab värskest kogumikust nii postapokalüptikat, kummitusloo, kosmoseooperit, linnafantaasiat, tulevikunägemusi ja paralleelreaalsust.

Triinu Meres on avaldanud luulekogu "Lagunemine" (2009), romaanid "Lihtsad valikud" (2017) ja "Kuningate tagasitulek" (2018), jutukogu "Kuigi sa proovid olla hea" (2019), romaanid "Devolutsioon" ja "Omasid ei jäeta maha" (2024). Triinu Merese romaan "Lihtsad valikud" jagas 2017. aasta Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel 2. ja 3. kohta ja võitis aastal 2018 Eesti Ulmeühingu auhinna Stalker.

Toimetaja: Kaspar Viilup

